Путин заявил о возможном рекорде в поставках энергоносителей в Европу

«Сейчас, прямо перед совещанием, взял из «Газпрома» справку. 2018 год, он был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идет о Европе, конечно, потому что поставки в Азиатский регион, пока они чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры. 2018 год – 201,7 млрд куб. м, рекорд. 2019-й – чуть было поменьше в связи с запросами наших партнеров, 199,4 млрд куб. м. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе – 179,35 млрд куб. м», — отметил глава государства, слова которого передает пресс-служба Кремля.