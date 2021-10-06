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Путин заявил о возможном рекорде в поставках энергоносителей в Европу

Ведомости

Россия по итогам 2021 г. может выйти на рекордный показатель поставок энергоносителей в Европу, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

«Сейчас, прямо перед совещанием, взял из «Газпрома» справку. 2018 год, он был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идет о Европе, конечно, потому что поставки в Азиатский регион, пока они чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры. 2018 год – 201,7 млрд куб. м, рекорд. 2019-й – чуть было поменьше в связи с запросами наших партнеров, 199,4 млрд куб. м. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе – 179,35 млрд куб. м», — отметил глава государства, слова которого передает пресс-служба Кремля.

«2021 год – это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м – это плюс 15% к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — добавил он.

При этом российский лидер подчеркнул, что в долгосрочных контрактах, в рамках которых «Газпром» поставляет газ за границу, определен минимальный и максимальный уровень поставок. «В истории не было ни одного случая, когда «Газпром» отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки, ни одного», — отметил он.

Ранее по теме: Путин заявил о спекуляциях о поставках российского газа через Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных