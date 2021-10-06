Путин заявил о возможном рекорде в поставках энергоносителей в Европу
Россия по итогам 2021 г. может выйти на рекордный показатель поставок энергоносителей в Европу, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.
«Сейчас, прямо перед совещанием, взял из «Газпрома» справку. 2018 год, он был рекордным для нас, для поставок в дальнее зарубежье, прежде всего речь идет о Европе, конечно, потому что поставки в Азиатский регион, пока они чрезвычайно малы и не оказывают никакого существенного влияния на эти цифры. 2018 год – 201,7 млрд куб. м, рекорд. 2019-й – чуть было поменьше в связи с запросами наших партнеров, 199,4 млрд куб. м. 2020-й, пандемийный, сокращение производства в Европе – 179,35 млрд куб. м», — отметил глава государства, слова которого передает пресс-служба Кремля.
«2021 год – это год восстановления экономики. За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 млрд куб. м – это плюс 15% к такому же периоду прошлого года, и, если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа», — добавил он.
При этом российский лидер подчеркнул, что в долгосрочных контрактах, в рамках которых «Газпром» поставляет газ за границу, определен минимальный и максимальный уровень поставок. «В истории не было ни одного случая, когда «Газпром» отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки, ни одного», — отметил он.