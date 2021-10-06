Минстрой задействует рабочих из Узбекистана в строительстве космодрома Восточный
Минстрой России намерен задействовать мигрантов из Узбекистана в строительстве крупных инфраструктурных объектов, в том числе космодрома Восточный, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает «Интерфакс».
«По ввозу сюда 10 000 трудовых мигрантов из Узбекистана, которые будут сюда приезжать сразу уже привитые "Спутником лайт" на территории Узбекистана. Мы расписали объем по компаниям, которые строят не только жилье, но и строят большие инфраструктурные объекты, в том числе объекты на космодроме Восточный», — сказал Стасишин.
Он добавил, что мигрантов начнут завозить в ближайшее время. «В каждодневном режиме ведется работа с коллегами из Узбекистана, с Рострудом, миграционной службой, ФМБА, которая будет проводить обследование медицинское на территории Узбекистана и прививать там [мигрантов] «Спутником лайт», — сказал Стасишин.
Возведение первой очереди Восточного (стартовый стол для ракет-носителей «Союз», монтажно-испытательные корпуса и т. д.) в 2012-2019 гг. обошлось в 91,9 млрд руб. Генподрядчиком строительства выступал ликвидированный в конце 2016 г. Спецстрой России, чьи функции были переданы в 2017 г. в Минобороны. Во время постройки космодрома были выявлены факты некачественного выполнения работ, а также задержки выплат строителям Восточного. В марте 2016 г. «Роскосмос» и Газпромбанк подали в суд к Спецстрою иск на 4,1 млрд руб. По фактам злоупотреблений при строительстве космодрома возбуждено несколько уголовных дел.
Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 г. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура, которая должна обеспечить пуск ракеты в 2023 г. согласно поручению президента. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу», оценивал реальные требуемые затраты на строительство стартового стола для «Ангары» в 38,7 млрд руб. — на 8 млрд руб. больше изначально заложенных в бюджете. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.
В конце марта этого года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проектно-сметная документация второй очереди космодрома Восточный в Амурской области будет пересмотрена в сторону удешевления. Он также отметил, что уже сейчас ведется обсуждение облика третьей очереди космодрома Восточный.