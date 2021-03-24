Хуснуллин анонсировал пересмотр стоимости строительства космодрома «Восточный»

Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 г. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура, которая должна обеспечить пуск ракеты в 2023 г. согласно поручению президента. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу», оценивал реальные требуемые затраты на строительство стартового стола для «Ангары» в 38,7 млрд руб. — на 8 млрд руб. больше изначально заложенных в бюджете. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.