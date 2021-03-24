Хуснуллин анонсировал пересмотр стоимости строительства космодрома «Восточный»
Проектно-сметная документация космодрома «Восточный» в Амурской области, где идет строительство объектов второй очереди, будет пересмотрено в сторону удешевления, заявил вице-президент Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
«Я попросил пересмотреть еще раз технические задания с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках», — сказал Хуснуллин. Он отметил, что уже за прошлый год был внесен ряд «изменений, которые позволяют упростить и удешевить решения» при строительстве космодрома «Восточный».
Насколько сильно будет сокращена смета строительства, Хуснуллин не уточнил, однако добавил, что для удешевления проекта будут решаться и административные вопросы. «Там много вопросов, связанных с корректировкой федеральной целевой программы, с обеспечением финансирования, с работой с правоохранительными и контролирующими органами», — сказал вице-премьер.
Он также отметил, что уже сейчас ведется обсуждение облика третьей очереди космодрома «Восточный». «На третьей очереди есть объекты, которые уже безусловно надо делать, и мы их сегодня обсудили, без которых вторая очередь не будет работать. И по мере обсуждения руководителя страны будет понятно, что будет включать в себя третья очередь», — заключил Хуснуллин.
Возведение первой очереди «Восточного» (стартовый стол для ракет-носителей «Союз», монтажно-испытательные корпуса и т. д.) в 2012-2019 гг. обошлось в 91,9 млрд руб. Генподрядчиком строительства выступал ликвидированный в конце 2016 г. Спецстрой России, чьи функции были переданы в 2017 г. в Минобороны. Во время постройки космодрома были выявлены факты некачественного выполнения работ, а также задержки выплат строителям «Восточного». В марте 2016 г. «Роскосмос» и Газпромбанк подали в суд к Спецстрою иск в 4,1 млрд руб. По фактам злоупотреблений при строительстве космодрома возбуждено еще несколько уголовных дел.
Строительство второй очереди космодрома началось в 2019 г. В ее составе возводится стартовый стол под ракету «Ангара-А5» и сопутствующая инфраструктура, которая должна обеспечить пуск ракеты в 2023 г. согласно поручению президента. Работы по второй очереди проводит ПСО «Казань». Источник «Ведомостей», близкий к «Роскосмосу», оценивал реальные требуемые затраты на строительство стартового стола для «Ангары» в 38,7 млрд руб. — на 8 млрд руб. больше изначально заложенных в бюджете. В ноябре того же года Следственный комитет завел первые уголовные дела по строительству второй очереди космодрома по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), оценив масштаб хищений в более чем 240 млн руб.
В начале марта 2020 г. Арбитражный суд Амурской области приостановил стройку стартового комплекса для ракеты «Ангара» на 90 суток. Поводом стало неустранение нарушений технологии строительства, выявленных подведомственной Минобороны комиссии. В середине месяца работы возобновили после решения Шестого арбитражного суда, так как часть замечаний надзорного подразделения оборонного ведомства была исправлена.