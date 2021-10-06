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WSJ: Visa хочет урезать банковскую комиссию за транзакции по Apple Pay

Ведомости

Международная платежная система Visa намерена пойти на уступки американским банкам и урезать часть комиссий, которые те выплачивают Apple за транзакции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как утверждает издание, Visa согласилась «изменить способ обработки определенных транзакций» через мобильный кошелек Apple Pay в следующем году под давлением крупных банков. Компания использует токен для платежей через Apple Pay, который заменяет номер карты. Предложенное изменение заключается в том, что для автоматических регулярных платежей будет задействован другой сертификат электронной подписи, поэтому Apple будет получать комиссию только за первый платеж и потеряет оплату за все последующие транзакции.

Таким образом, Apple не будет взимать комиссию за оплату таких услуг, как, например, членство в фитнес-клубе или подписка на стриминговые сервисы. Однако в самой компании выступили против отмены и заявили, что ее «банковские партнеры являются важной частью роста Apple Pay», поэтому переговоры между Apple и Visa продолжатся и позиция последней еще может измениться. Вместе с тем собеседники WSJ отмечают, что Visa и Mastercard тоже могут пойти на уступки и позволят Apple выбирать, каким эмитентам компания разрешит использовать Apple Pay и какие из карт этих банков она будет принимать (обычно эти системы требуют, чтобы организации, принимающие их кредитные карты, принимали карты вне зависимости от эмитента).

Американские банки сотрудничают с Apple Pay с момента запуска кошелька в 2014 г., однако уже давно пытаются добиться освобождения от выплаты комиссий по платежам, совершаемым держателями их карт. Размер комиссии, выплачиваемой эмитентом, зависит от страны: в США, например, она составляет 0,15% от каждого платежа, совершенного с помощью кредитки, и 0,5 цента — за транзакции по дебетовой карте. Такой сбор платят не все: в частности, Google вообще не взимает комиссию с банков за покупки держателей их карт через Google Pay.

Из материала WSJ следует, что банки также были возмущены, когда Apple запустила свою кредитную карту Apple Card в сотрудничестве с Goldman Sachs в 2019 г., поскольку это сделало технологического гиганта из Купертино их прямым конкурентом.

Ранее по теме: Visa повысит межбанковскую комиссию за прием карт для супермаркетов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных