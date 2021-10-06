WSJ: Visa хочет урезать банковскую комиссию за транзакции по Apple Pay

Таким образом, Apple не будет взимать комиссию за оплату таких услуг, как, например, членство в фитнес-клубе или подписка на стриминговые сервисы. Однако в самой компании выступили против отмены и заявили, что ее «банковские партнеры являются важной частью роста Apple Pay», поэтому переговоры между Apple и Visa продолжатся и позиция последней еще может измениться. Вместе с тем собеседники WSJ отмечают, что Visa и Mastercard тоже могут пойти на уступки и позволят Apple выбирать, каким эмитентам компания разрешит использовать Apple Pay и какие из карт этих банков она будет принимать (обычно эти системы требуют, чтобы организации, принимающие их кредитные карты, принимали карты вне зависимости от эмитента).