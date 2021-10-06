ФАС отказала Avito в заключении сделки по приобретению ЦИАНа

В результате сделки, согласно позиции ведомства, повышалась вероятность роста цен на услуги досок объявлений Avito и ЦИАН как для физических лиц, так и для профессиональных участников. При этом все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки, в том числе сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями, могут быть достигнуты без ее совершения, заявила ФАС.