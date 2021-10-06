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ФАС отказала Avito в заключении сделки по приобретению ЦИАНа

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании Avito в приобретении сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, сообщает пресс-служба ведомства. По данным регулятора, сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке.

«В ФАС России поступило ходатайство ООО «Авито холдинг» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.РУ». Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение «Авито» и ЦИАНа повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», — говорится в сообщении ФАС.

В результате сделки, согласно позиции ведомства, повышалась вероятность роста цен на услуги досок объявлений Avito и ЦИАН как для физических лиц, так и для профессиональных участников. При этом все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки, в том числе сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями, могут быть достигнуты без ее совершения, заявила ФАС.

«Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделке», — отметили в ведомстве.

Avito является крупнейшим игроком на рынке ресурсов с объявлениями в интернете в сфере недвижимости в сегменте квартир с долей 40% (вместе с сервисом недвижимости «Домофонд»), по данным исследования РБК на апрель 2021 г. Второе место занимает ЦИАН с долей 22,2%. В случае совершения сделки доля Avito на рынке составила бы 62,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных