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Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса на 500 млн рублей

Ведомости

Власти Москвы одобрили выделение 500 млн руб. в качестве дополнительной поддержки бизнесу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте». 

«Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн руб. в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа», — отмечается в сообщении. 

Мэр отметил, что в этом году властями было одобрено почти 1500 заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд руб. Предприниматели могут подать заявку на компенсацию коммунальных услуг, процентов по кредитам, покупку оборудования и т. д.

С начала года власти одобрили 15 359 заявок на общую сумму свыше 1,7 млрд руб., указано на специальном сайте «Москва для бизнеса». На сегодняшний день столичному бизнесу доступна финансовая помощь в виде 17 видов субсидий и грантов. Например, они могут компенсировать расходы на обучение сотрудников, затраты на экспорт товаров или на участие в выставках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных