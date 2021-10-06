Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса на 500 млн рублей
Власти Москвы одобрили выделение 500 млн руб. в качестве дополнительной поддержки бизнесу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
«Одобрили московскому бизнесу еще 500 млн руб. в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа», — отмечается в сообщении.
Мэр отметил, что в этом году властями было одобрено почти 1500 заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд руб. Предприниматели могут подать заявку на компенсацию коммунальных услуг, процентов по кредитам, покупку оборудования и т. д.
С начала года власти одобрили 15 359 заявок на общую сумму свыше 1,7 млрд руб., указано на специальном сайте «Москва для бизнеса». На сегодняшний день столичному бизнесу доступна финансовая помощь в виде 17 видов субсидий и грантов. Например, они могут компенсировать расходы на обучение сотрудников, затраты на экспорт товаров или на участие в выставках.