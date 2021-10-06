Собянин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса на 500 млн рублей

С начала года власти одобрили 15 359 заявок на общую сумму свыше 1,7 млрд руб., указано на специальном сайте «Москва для бизнеса». На сегодняшний день столичному бизнесу доступна финансовая помощь в виде 17 видов субсидий и грантов. Например, они могут компенсировать расходы на обучение сотрудников, затраты на экспорт товаров или на участие в выставках.