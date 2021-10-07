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«Сбер» и Mail.ru Group инвестировали в СП еще более 12 млрд рублей

Ведомости

Совместное предприятие (СП) «Сбера» и Mail.ru Group «O2O» получило дополнительное финансирование в 12,2 млрд руб. в форме акционерного капитала, сообщила пресс-служба банка. Эту сумму стороны внесли в равных долях. Деньги пойдут на развитие бизнеса.

«О2О» была создана в декабре 2019 г. как СП в сфере транспорта и еды. «Сбер» и Mail.ru Group владеют предприятием в равных долях — им принадлежат по 45,01%. Оставшаяся доля почти в 10% может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников СП. После дофинансирования структура владения не изменится, отметили в «Сбере».

В периметр «О2О» входят активы в сфере фудтеха — сервисы доставки еды Delivery Club (98%), «Самокат» (85%) и «Кухня на районе» (85%), сервис по автоматизации ресторанов r_keeper (99%) и производитель готовых рационов питания Performance Group (25%), а также транспорта — такси «Ситимобил» (97%), каршеринг «Ситидрайв» (77%) и картографический сервис «2ГИС» (3%).

С учетом нового раунда финансирования общий объем инвестиций «Сбера» и Mail.ru Group в СП в 2021 г. составляет примерно 43 млрд руб. Эту сумму партнеры также внесли в равных долях. В «Сбере» отметили, что сейчас «О2О» все еще находится в активной инвестиционной фазе, так что на безубыточность основных активов компания выйдет через 2–3 года.

Пока СП приносит «Сберу» и Mail.ru Group убыток. По итогам 2020 г. он составил 27,8 млрд руб., следовало из отчетности банка по МСФО, при этом выручка оценивалась в 18,2 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г.

С учетом «О2О» общий убыток «Сбера» от экосистемы в первом полугодии 2021 г. составил 19,2 млрд руб., увеличившись в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В целом за прошлый год нефинансовый бизнес принес банку прибыль 8,6 млрд руб. (менее 1% от общих результатов группы) против убытка в 1,5 млрд руб. за год до этого. 

В то же время сейчас «Сбер» и Mail.ru Group «отмечают существенный рост перспектив СП на рынке», говорится в релизе. Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев пояснил, что пандемия коронавируса «ускорила структурные изменения, благодаря чему рынок значительно вырос, а вместе с этим появились новые возможности и перспективы роста».

«В частности, практически исчез давний культурный барьер, связанный с привычками в потреблении еды, — и теперь пользователи ожидают максимально быстрой и удобной доставки. Мы намерены оставаться в авангарде этого рынка. Также выросла важность удобного и безопасного транспорта. Мы видим множество возможностей для колоссального роста, и дополнительные инвестиции позволят нам ими воспользоваться», — сказал он.

Ранее по теме: Mail.ru Group получила убыток второй квартал подряд из-за СП со «Сбером»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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