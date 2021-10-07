«Сбер» и Mail.ru Group инвестировали в СП еще более 12 млрд рублей

Пока СП приносит «Сберу» и Mail.ru Group убыток. По итогам 2020 г. он составил 27,8 млрд руб., следовало из отчетности банка по МСФО, при этом выручка оценивалась в 18,2 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г.