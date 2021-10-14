Фонд Владимира Потанина создаст эндаумент на 100 млрд рублей
Фонд Владимира Потанина создаст эндаумент на 100 млрд руб. Об этом объявил сам основатель фонда, президент холдинга «Интеррос» и президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.
«Объем целевого капитала достигнет 100 млрд руб. в течение ближайших 10 лет», — говорится в сообщении фонда.
По словам Потанина, пандемия коронавируса в 2020 г. показала, насколько важно обеспечить устойчивость организаций. «Считаю эндаумент стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив», — подчеркнул он.
Эндаумент (целевой капитал)
– пожертвование (деньги, имущество, финансовые активы) в некоммерческую организацию с условием, что оно будет инвестировано, а доход потрачен на заранее оговоренные цели. Доходы эндаумента не облагаются налогом на прибыль.
Потанин в сотрудничестве с представителями Минэкомразвития, некоммерческих организаций участвовал в разработке действующего с 2007 г. федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала (эндаумента) НКО». В июле 2020 г. были приняты поправки в закон о целевых капиталах, которые позволили упростить благотворительным организациям процесс формирования их эндаумент-фондов.
Фонд Владимира Потанина был создан в 1999 г. Как указывается на его сайте, бюджет формируется из средств учредителя. В 2020 г. он выделил дополнительно 1 млрд руб. для поддержки сектора. По сравнению с 2019 г. бюджет и объем деятельности организации увеличились в два раза. По данным Forbes, за время работы фонда грантополучателями стали более 35 000 человек. В 2020 г. расходы фонда составили более 1,8 млрд руб.