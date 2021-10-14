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Фонд Владимира Потанина создаст эндаумент на 100 млрд рублей

Ведомости

Фонд Владимира Потанина создаст эндаумент на 100 млрд руб. Об этом объявил сам основатель фонда, президент холдинга «Интеррос» и президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин.

«Объем целевого капитала достигнет 100 млрд руб. в течение ближайших 10 лет», — говорится в сообщении фонда.

По словам Потанина, пандемия коронавируса в 2020 г. показала, насколько важно обеспечить устойчивость организаций. «Считаю эндаумент стратегически важным инструментом для достижения долгосрочных целей и реализации масштабных проектов не только в сфере образования и культуры, но и для поддержки социально значимых инициатив», — подчеркнул он.

Эндаумент (целевой капитал)

– пожертвование (деньги, имущество, финансовые активы) в некоммерческую организацию с условием, что оно будет инвестировано, а доход потрачен на заранее оговоренные цели. Доходы эндаумента не облагаются налогом на прибыль.

Потанин в сотрудничестве с представителями Минэкомразвития, некоммерческих организаций участвовал в разработке действующего с 2007 г. федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала (эндаумента) НКО». В июле 2020 г. были приняты поправки в закон о целевых капиталах, которые позволили упростить благотворительным организациям процесс формирования их эндаумент-фондов.

Фонд Владимира Потанина был создан в 1999 г. Как указывается на его сайте, бюджет формируется из средств учредителя. В 2020 г. он выделил дополнительно 1 млрд руб. для поддержки сектора. По сравнению с 2019 г. бюджет и объем деятельности организации увеличились в два раза. По данным Forbes, за время работы фонда грантополучателями стали более 35 000 человек. В 2020 г. расходы фонда составили более 1,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных