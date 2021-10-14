Фонд Владимира Потанина создаст эндаумент на 100 млрд рублей

Фонд Владимира Потанина был создан в 1999 г. Как указывается на его сайте, бюджет формируется из средств учредителя. В 2020 г. он выделил дополнительно 1 млрд руб. для поддержки сектора. По сравнению с 2019 г. бюджет и объем деятельности организации увеличились в два раза. По данным Forbes, за время работы фонда грантополучателями стали более 35 000 человек. В 2020 г. расходы фонда составили более 1,8 млрд руб.