Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны
Правительство упростит малому бизнесу получение статуса резидента Арктической зоны. Это произойдет благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Соответствующее распоряжение председатель правительства Михаил Мишустин подписал 20 октября, информация об этом опубликована в субботу.
«Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь же для отдельных сфер деятельности будет сделано исключение», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Статус резидента смогут получить компании, работающие по одному из 58 направлений, в числе которых животноводство, лесоводство, обработка металлов, производство мебели, одежды, бумаги и изделий из кожи, издательская деятельность, сбор и утилизация отходов, образовательные услуги и деятельность в области здравоохранения.
В правительстве перечислили преференции, которые могут получить компании со статусом резидента. Среди них более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешёвые кредиты, а также процедура свободной таможенной зоны.
В апреле в России утвердили план мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике, принятый в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также Основ государственной политики в Арктике, утверждённых президентом России Владимиром Путиным в 2020 году.