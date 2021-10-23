Малому бизнесу станет проще получить статус резидента Арктической зоны

«Ранее каждая организация, претендующая на получение статуса, брала на себя обязательство по инвестициям в реконструкцию или строительство объектов недвижимости. Теперь же для отдельных сфер деятельности будет сделано исключение», — говорится в сообщении на сайте правительства.