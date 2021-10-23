В США скончался физик и бизнесмен Валентин Гапонцев
В США в возрасте 82 лет скончался российский миллиардер, бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев. Об этом со ссылкой на источник, близкий к семье предпринимателя, сообщает Forbes.
Смерть бизнесмена изданию также подтвердил его сын Денис Гапонцев. Миллиардер умер 22 октября после продолжительной болезни. Точная причина смерти не называется, но известно, что Гапонцев имел онкологическое заболевание.
Физик и бизнесмен Валентин Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics. Он стал одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий, пишет Forbes. Состояние Гапонцева оценивается в $2,8 млрд.
В 2018 г. минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В этот доклад попал и Гапонцев. Он решил оспорить это решение и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против ведомства и его руководителя.
В 2019 г. гендиректор IPG Photonics и минфин США подписали мировое соглашение по иску, стороны попросили суд остановить производство по делу на три года.