В США скончался физик и бизнесмен Валентин Гапонцев

В 2018 г. минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В этот доклад попал и Гапонцев. Он решил оспорить это решение и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против ведомства и его руководителя.