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В США скончался физик и бизнесмен Валентин Гапонцев

Ведомости

В США в возрасте 82 лет скончался российский миллиардер, бизнесмен и ученый Валентин Гапонцев. Об этом со ссылкой на источник, близкий к семье предпринимателя, сообщает Forbes.

Смерть бизнесмена изданию также подтвердил его сын Денис Гапонцев. Миллиардер умер 22 октября после продолжительной болезни. Точная причина смерти не называется, но известно, что Гапонцев имел онкологическое заболевание. 

Физик и бизнесмен Валентин Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics. Он стал одним из первых предпринимателей в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий, пишет Forbes. Состояние Гапонцева оценивается в $2,8 млрд.

В 2018 г. минфин США  опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в который включил российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В этот доклад попал и Гапонцев. Он решил оспорить это решение и подал иск в федеральный суд округа Колумбия против ведомства и его руководителя.

В 2019 г. гендиректор IPG Photonics и минфин США подписали мировое соглашение по иску, стороны попросили суд остановить производство по делу на три года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных