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«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов «Яндекса»

Ведомости

«Почта России» в течение месяца начнет доставлять посылки из 27 отделений в Москве с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Доставка будет стоить 1 руб., сообщил РБК со ссылкой на компанию. 

«На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты» на Android, на старте стоимость составит 1 руб.», — сообщили в «Почте России».

На запуске проекта роботы «Яндекса» будут доставлять посылки из четырех отделений в Хамовниках, а в течение месяца подключатся еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и других районах Москвы. Радиус доставки составит 2 км. Если пользователь приложения «Почты России» находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки на дом он увидит опцию рободоставки. 

Пользователи смогут отслеживать статус доставки и положение робота на карте. Когда он доставит посылку к подъезду, на телефон пользователя придет уведомление, затем — проверочный код в СМС, который нужно ввести в приложении, после чего робот откроет крышку и посылку можно будет забрать. 

На развитие беспилотной аэродоставки грузов в России в 2021–2024 гг. будет выделено 3,4 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) и 300 млн руб. дополнительных ассигнований из федерального бюджета. В июле стало известно, что холдинг «Вертолеты России» и «Почта России» подписали соглашение об использовании беспилотников в Чукотском АО. До конца этого года компании проведут тестовые полеты по маршруту Анадырь – Угольные Копи. По итогам тестовых полетов планируется запустить беспилотную доставку на 20 маршрутов и доставлять до 245 т почты в год, писал ТАСС.

Ранее по теме: Беспилотная аэродоставка грузов обойдется бюджету в 3,7 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных