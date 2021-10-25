«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов «Яндекса»
«На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение «Почты» на Android, на старте стоимость составит 1 руб.», — сообщили в «Почте России».
На запуске проекта роботы «Яндекса» будут доставлять посылки из четырех отделений в Хамовниках, а в течение месяца подключатся еще 23 отделения около станций метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и других районах Москвы. Радиус доставки составит 2 км. Если пользователь приложения «Почты России» находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки на дом он увидит опцию рободоставки.
Пользователи смогут отслеживать статус доставки и положение робота на карте. Когда он доставит посылку к подъезду, на телефон пользователя придет уведомление, затем — проверочный код в СМС, который нужно ввести в приложении, после чего робот откроет крышку и посылку можно будет забрать.
На развитие беспилотной аэродоставки грузов в России в 2021–2024 гг. будет выделено 3,4 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) и 300 млн руб. дополнительных ассигнований из федерального бюджета. В июле стало известно, что холдинг «Вертолеты России» и «Почта России» подписали соглашение об использовании беспилотников в Чукотском АО. До конца этого года компании проведут тестовые полеты по маршруту Анадырь – Угольные Копи. По итогам тестовых полетов планируется запустить беспилотную доставку на 20 маршрутов и доставлять до 245 т почты в год, писал ТАСС.