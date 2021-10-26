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Цветочный бизнес попросил власти Москвы разрешить торговлю в нерабочие дни

Ведомости

Ассоциация участников розничной торговли цветочной отрасли попросила мэра Москвы Сергея Собянина и главу департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка разрешить цветочным магазинам работать в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию писем. Представители бизнеса также обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой. 

Авторы письма пояснили, что цветы — единственный скоропортящийся товар, который не относится к продуктам питания, а ограничения на работу непродовольственных магазинов не учитывают это. Закрытие цветочных магазинов в прошлом году привело к серьезным убыткам, а после нового закрытия отрасль может не восстановиться. В письме говорится, что отменить поставки цветов можно за две-три недели, но так как об ограничениях стало известно недавно, часть товара будет поставлена в Россию до закрытия магазинов.

Представители цветочного бизнеса предложили внести свежесрезанные цветы в перечень товаров первой необходимости, чтобы магазины могли работать в нерабочие дни. Также они готовы допускать к работе только полностью вакцинированных продавцов и обслуживать не более одного клиента в зале. В департаменте торговли и услуг Москвы не ответили на запрос издания. Татьяна Минеева заявила, что предложения отрасли «учитывают реальность». 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. На этот период должны быть закрыты все магазины, за исключением аптек, магазинов товаров первой необходимости и объектов онлайн-торговли. Аналогичные меры действуют в Московской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных