Цветочный бизнес попросил власти Москвы разрешить торговлю в нерабочие дни

Авторы письма пояснили, что цветы — единственный скоропортящийся товар, который не относится к продуктам питания, а ограничения на работу непродовольственных магазинов не учитывают это. Закрытие цветочных магазинов в прошлом году привело к серьезным убыткам, а после нового закрытия отрасль может не восстановиться. В письме говорится, что отменить поставки цветов можно за две-три недели, но так как об ограничениях стало известно недавно, часть товара будет поставлена в Россию до закрытия магазинов.