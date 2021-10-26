Цветочный бизнес попросил власти Москвы разрешить торговлю в нерабочие дни
Ассоциация участников розничной торговли цветочной отрасли попросила мэра Москвы Сергея Собянина и главу департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка разрешить цветочным магазинам работать в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию писем. Представители бизнеса также обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей Татьяне Минеевой.
Авторы письма пояснили, что цветы — единственный скоропортящийся товар, который не относится к продуктам питания, а ограничения на работу непродовольственных магазинов не учитывают это. Закрытие цветочных магазинов в прошлом году привело к серьезным убыткам, а после нового закрытия отрасль может не восстановиться. В письме говорится, что отменить поставки цветов можно за две-три недели, но так как об ограничениях стало известно недавно, часть товара будет поставлена в Россию до закрытия магазинов.
Представители цветочного бизнеса предложили внести свежесрезанные цветы в перечень товаров первой необходимости, чтобы магазины могли работать в нерабочие дни. Также они готовы допускать к работе только полностью вакцинированных продавцов и обслуживать не более одного клиента в зале. В департаменте торговли и услуг Москвы не ответили на запрос издания. Татьяна Минеева заявила, что предложения отрасли «учитывают реальность».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы. При необходимости власти регионов могут продлить такой режим. В Москве нерабочие дни объявлены с 28 октября по 7 ноября. На этот период должны быть закрыты все магазины, за исключением аптек, магазинов товаров первой необходимости и объектов онлайн-торговли. Аналогичные меры действуют в Московской области.