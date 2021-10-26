Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным

Индекс лояльности клиентов к «Почте России» в 2021 г. впервые за историю компании стал положительным, сообщила ее пресс-служба. Среди физических лиц индекс вырос с -3 пунктов до +13, среди юридических лиц — с -11 до +2 в годовом выражении. В опросе участвовали более 6000 физлиц и более 2000 компаний.