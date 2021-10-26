Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Индекс лояльности клиентов «Почты России» впервые стал положительным

Ведомости

Индекс лояльности клиентов к «Почте России» в 2021 г. впервые за историю компании стал положительным, сообщила ее пресс-служба. Среди физических лиц индекс вырос с -3 пунктов до +13, среди юридических лиц — с -11 до +2 в годовом выражении. В опросе участвовали более 6000 физлиц и более 2000 компаний. 

В этом году число лояльных клиентов-физлиц выросло до 45%, компаний — до 39%. По данным исследования, частные клиенты больше всего удовлетворены доставкой посылок на дом (9,1 балла из 10), мобильным приложением (9,1), оформлением подписки (8,9), покупкой розничных товаров в отделениях почты (8,8), сайтом (8,7), покупкой товаров народного потребления (8,6), курьерской службой EMS (8,6) и финансовыми услугами (денежные переводы, получение пенсий, оплата ЖКХ — 8,5 балла). Среди проблем респонденты назвали очереди, долгое ожидание и длительные сроки доставки. 

В «Почте России» заявили, что поставили цель сократить срок доставки до 1 суток между городами-миллионниками и до 3 суток между областными центрами для 80% заказов. Для этого компания совместно с группой ВТБ строит новые логистические центры. 

В 2020 г. компания запустила сервис предварительной записи через сайт и мобильное приложение. Среднее время ожидания составляло 3,5 мин. За последние два года показатель сократился вдвое. Компания планирует к 2025 г. сократить время ожидания в очереди до 2 мин. 

Ранее по теме: «Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов «Яндекса»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных