«Роснефть» увеличит доказанные запасы на месторождении проекта «Восток Ойл»
Геологи проекта «Восток Ойл» получили на скважине на Лодочном месторождении приток нефти, существенно превышающий средний показатель, сообщила пресс-служба «Роснефти».
«На разведочной скважине получен фонтанный приток безводной нефти дебитом 225 куб. м в сутки, что существенно выше среднего показателя новых скважин в России. Полученные данные позволят в последующем увеличить доказанные запасы месторождения», — указано в сообщении компании.
Геологоразведочные работы на Лодочном месторождении ведутся с 2014 г. За это время специалисты пробурили семь поисково-разведочных скважин и провели сейсморазведочные работы 3D в объеме 490 кв. км. По данным на 1 января 2021 г., результате исследований начальные извлекаемые запасы Лодочного месторождения увеличены с 31 млн до 78 млн т нефти и конденсата.
«Доразведка Лодочного месторождения является частью комплексной программы геологоразведочных работ проекта «Восток Ойл», в рамках которой в текущем году уже проведены сейсморазведочные работы 3D в объеме 500 кв. км, завершено строительство трех поисково-разведочных скважин, бурение и испытания ведутся на восьми скважинах», — добавили в компании.
Проект «Восток Ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т, начиная с 2030 г. – в 115 млн т. Углеродный след «Восток Ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира, ранее отмечала «Роснефть».