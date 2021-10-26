Компания Авдоляна купила «Сибантрацит» у наследников Босова
Компания «Сибан холдинг» Альберта Авдоляна закрыла сделку по покупке 100% угледобывающей компании «Сибантрацит» у компании «Аллтэк», принадлежащей наследникам бизнесмена Дмитрия Босова. Об этом 26 октября сообщили «Сибантрацит» и «А-Проперти» Авдоляна.
Сумма сделки не раскрывается. После ее закрытия был избран новый состав совета директоров «Сибантрацита». В него вошли председатель совета директоров компании «Эльгауголь» Альберт Авдолян, генеральный директор «А-Проперти» Ирина Белянова, гендиректор УК «Эльгауголь» Александр Исаев, гендиректор компании «Глобалтэк» Родион Сокровищук. Сохранили места в совете директоров Дмитрий Ага, Максим Барский, Игорь Макаров. Председателем совета директоров избран Дмитрий Ага.
В феврале 2021 г. группа «Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи «Сибантрацита». По условиям сделки, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании.
Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту антрацита марки UHG. Компания является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят угольные компании Новосибирской области – «Сибирский Антрацит» и «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области «Разрез Кийзасский». В 2020 г. объем добычи «Сибантрацита» составил 17,6 млн т, выручка по МСФО — 113,9 млрд руб.