Компания Авдоляна купила «Сибантрацит» у наследников Босова

В феврале 2021 г. группа «Аллтек» подписала с компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки продажи «Сибантрацита». По условиям сделки, «Сибантрацит» сохраняет независимость как самостоятельная компания. Соглашением предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты, предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании.