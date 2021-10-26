Промсвязьбанк могут докапитализировать на 43,7 млрд рублей
Набсовет Промсвязьбанка предложил своему акционеру, Росимуществу, увеличить уставный капитал опорного банка оборонной промышленности на 43,7 млрд руб., следует из информации на сайте корпоративного раскрытия. Капитал увеличат путем дополнительного размещения по закрытой подписке 64,8 секстиллионов штук акций банка. Их выкупит Росимущество.
В цикле финансового планирования Промсвязьбанка совместно с Минфином и профильными ведомствами, отвечающими за развитие сектора оборонной промышленности, определяются потребности отрасли в финансировании в 2022 г., говорит представитель банка. Исходя из этого, а также планов по дальнейшему развитию бизнеса банка, определена потребность в докапитализации на 43,7 млрд руб. Большую часть суммы банк рассчитывает получить в конце 2021 г., оставшуюся часть — в 2022 г. по мере реализации планов по финансированию отрасли оборонной промышленности.
На конец II квартала уставный капитал банка составлял 133,2 млрд руб., следует из данных на сайте ЦБ. В конце 2020 г. Промсвязьбанк получил в капитал 25 млрд руб. Промсвязьбанк в 2022 г. может быть докапитализирован на 13,7 млрд руб. за счет бюджетных средств, следует из материалов федерального бюджета.
В следующем году к Промсвязьбанку должны присоединить санируемый Московский индустриальный банк (МинБ). МинБ перешел на санацию в 2019 г. по новому механизму через Фонд консолидации банковского сектора, его акционером стал Банк России. Весной сообщалось, что проблемные активы банка получит банк непрофильных активов «Траст» — на эти цели ЦБ даст последнему 24,3 млрд руб. в виде депозита.
В мае этого года Промсвязьбанк завершил присоединение Роскосмосбанка.
Сам Промсвязьбанк также был взят на санацию по новому механизму силами ЦБ в декабре 2017 г. На докапитализацию банка регулятор выделил 113,4 млрд руб. Весной 2018 г. банк передали в Росимущество. В декабре 2019 г. Госдума официально наделила Промсвязьбанк полномочиями опорного банка по обслуживанию оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Замминистра финансов Алексей Моисеев тогда говорил, что около 70% объема денежных средств, которые предназначаются для финансирования ОПК, планируется разместить на счетах ПСБ.
Сейчас банк занимает шестое место по размерам активов – 3,2 трлн руб. и девятое по размеру средств граждан (489 млрд руб.), следует из данных «Интерфакс ЦЭА» за II квартал.