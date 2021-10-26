Промсвязьбанк могут докапитализировать на 43,7 млрд рублей

В цикле финансового планирования Промсвязьбанка совместно с Минфином и профильными ведомствами, отвечающими за развитие сектора оборонной промышленности, определяются потребности отрасли в финансировании в 2022 г., говорит представитель банка. Исходя из этого, а также планов по дальнейшему развитию бизнеса банка, определена потребность в докапитализации на 43,7 млрд руб. Большую часть суммы банк рассчитывает получить в конце 2021 г., оставшуюся часть — в 2022 г. по мере реализации планов по финансированию отрасли оборонной промышленности.