Samsung обжаловал запрет ввозить в Россию 61 модель смартфонов
Компания Samsung обжаловала запрет российского суда ввозить в РФ и продавать 61 модель смартфонов компании, в том числе новую модель Samsung Galaxy Z Flip, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
В картотеке говорится, что жалобу подало ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Дело будет направлено на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Ранее в октябре арбитражный суд Москвы запретил южнокорейской Samsung Electronics и ее российской дочке ввозить в Россию, продавать и хранить в стране 61 модель смартфонов компании по иску швейцарской Sqwin SA. Запрет распространяется на модели смартфонов с поддержкой платежного сервиса Samsung Pay. В их числе и флагманский Galaxy Z Flip, Galaxy Fold и Galaxy J5.
Еще в июле суд в рамках патентного спора запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» использование на территории страны продукции, включающей в себя Samsung Рау.
Sqwin SA, считает, что сервис нарушает ее права правообладателя патента на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». По мнению юристов Sqwin SA, на такой технологии и основана платежная система Samsung Pay. Суд согласился с требованиями истца. «Самсунг Электроникс Рус Компани» в августе подала апелляционную жалобу на это решение.