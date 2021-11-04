Газета
Бизнес

Samsung обжаловал запрет ввозить в Россию 61 модель смартфонов

Ведомости

Компания Samsung обжаловала запрет российского суда ввозить в РФ и продавать 61 модель смартфонов компании, в том числе новую модель Samsung Galaxy Z Flip, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В картотеке говорится, что жалобу подало ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». Дело будет направлено на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Ранее в октябре арбитражный суд Москвы запретил южнокорейской Samsung Electronics и ее российской дочке ввозить в Россию, продавать и хранить в стране 61 модель смартфонов компании по иску швейцарской Sqwin SA. Запрет распространяется на модели смартфонов с поддержкой платежного сервиса Samsung Pay. В их числе и флагманский Galaxy Z Flip, Galaxy Fold и Galaxy J5.

Еще в июле суд в рамках патентного спора запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» использование на территории страны продукции, включающей в себя Samsung Рау. 

Sqwin SA, считает, что сервис нарушает ее права правообладателя патента на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». По мнению юристов Sqwin SA, на такой технологии и основана платежная система Samsung Pay. Суд согласился с требованиями истца. «Самсунг Электроникс Рус Компани» в августе подала апелляционную жалобу на это решение.

Ранее по теме: Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных