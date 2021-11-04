Samsung обжаловал запрет ввозить в Россию 61 модель смартфонов

Sqwin SA, считает, что сервис нарушает ее права правообладателя патента на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». По мнению юристов Sqwin SA, на такой технологии и основана платежная система Samsung Pay. Суд согласился с требованиями истца. «Самсунг Электроникс Рус Компани» в августе подала апелляционную жалобу на это решение.