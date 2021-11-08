«Известия» узнали о дефиците смартфонов в магазинах из-за нехватки комплектующих
Один из собеседников издания рассказал, что сейчас сложился острый дефицит iPhone 13 и 13 Pro: за три недели сеть получает столько смартфонов, сколько продает за неделю. Покупателям приходится записываться и ждать телефона по три недели. Однако на прошлой неделе отгрузки товара более или менее стабилизировались. Также собеседник газеты сообщил о дефиците Samsung Galaxy Fold и моделей серии S. Есть проблемы с поставками Xiaomi и Huawei, однако эти марки не пользуются ажиотажным спросом, поэтому их нехватка не чувствуется так остро.
Источник, близкий к другой торговой сети, рассказал о дефиците iPhone, не хватает даже 11-й модели. Также мало смартфонов Samsung и Xiaomi. Большие партии товара могут появиться только к Новому году, а общий дефицит электроники в том или ином виде будет до конца 2022 года.
Собеседник издания в еще одной розничной сети добавил, что поставки iPhone не превышают 20% от потребности. Ситуация со смартфонами на Android значительно лучше. Однако есть крайне острая нехватка игровых приставок: одной партии хватает на реализацию 1% предзаказов.
Представитель «М.Видео — Эльдорадо» сообщил, что у сети достаточно разнообразный ассортимент электроники, чтобы удовлетворить текущий спрос. Представитель Apple отказался от комментариев. В пресс-службе Samsung сообщили, что не наблюдают проблем с поставками товаров и компонентов в Россию. Издание направило запросы в Xiaomi и Huawei.