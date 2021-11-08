«Известия» узнали о дефиците смартфонов в магазинах из-за нехватки комплектующих

Один из собеседников издания рассказал, что сейчас сложился острый дефицит iPhone 13 и 13 Pro: за три недели сеть получает столько смартфонов, сколько продает за неделю. Покупателям приходится записываться и ждать телефона по три недели. Однако на прошлой неделе отгрузки товара более или менее стабилизировались. Также собеседник газеты сообщил о дефиците Samsung Galaxy Fold и моделей серии S. Есть проблемы с поставками Xiaomi и Huawei, однако эти марки не пользуются ажиотажным спросом, поэтому их нехватка не чувствуется так остро.