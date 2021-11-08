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«Известия» узнали о дефиците смартфонов в магазинах из-за нехватки комплектующих

Ведомости

Ритейлеры сообщили о нехватке смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и игровых приставок из-за дефицита комплектующих на мировом рынке и разрыва логистических цепочек, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в нескольких розничных сетях. 

Один из собеседников издания рассказал, что сейчас сложился острый дефицит iPhone 13 и 13 Pro: за три недели сеть получает столько смартфонов, сколько продает за неделю. Покупателям приходится записываться и ждать телефона по три недели. Однако на прошлой неделе отгрузки товара более или менее стабилизировались. Также собеседник газеты сообщил о дефиците Samsung Galaxy Fold и моделей серии S. Есть проблемы с поставками Xiaomi и Huawei, однако эти марки не пользуются ажиотажным спросом, поэтому их нехватка не чувствуется так остро. 

Источник, близкий к другой торговой сети, рассказал о дефиците iPhone, не хватает даже 11-й модели. Также мало смартфонов Samsung и Xiaomi. Большие партии товара могут появиться только к Новому году, а общий дефицит электроники в том или ином виде будет до конца 2022 года. 

Собеседник издания в еще одной розничной сети добавил, что поставки iPhone не превышают 20% от потребности. Ситуация со смартфонами на Android значительно лучше. Однако есть крайне острая нехватка игровых приставок: одной партии хватает на реализацию 1% предзаказов. 

Представитель «М.Видео — Эльдорадо» сообщил, что у сети достаточно разнообразный ассортимент электроники, чтобы удовлетворить текущий спрос. Представитель Apple отказался от комментариев. В пресс-службе Samsung сообщили, что не наблюдают проблем с поставками товаров и компонентов в Россию. Издание направило запросы в Xiaomi и Huawei.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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