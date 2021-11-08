Red Wings ответила на заявление о завышенных зарплатах пилотов компании

В компании уточнили, что ее конкуренты тоже получают новые самолеты. Современные региональные самолеты, в том числе SSJ100, очень похожи на зарубежные лайнеры системами управления и авионикой. Пилоты российских самолетов проходят такую же сложную и дорогую подготовку, как их коллеги, которые управляют Airbus или Boeing.