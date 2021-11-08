Red Wings ответила на заявление о завышенных зарплатах пилотов компании
Зарплаты пилотов Superjet 100 в компании Red Wings соответствуют рынку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
«Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне», — заявили в компании. Там рассказали, что Red Wings реализует проект по освоению новой российской техники и для этого нанимает новые экипажи. При возобновлении авиасообщения выросла конкуренция между перевозчиками за пилотов.
В компании уточнили, что ее конкуренты тоже получают новые самолеты. Современные региональные самолеты, в том числе SSJ100, очень похожи на зарубежные лайнеры системами управления и авионикой. Пилоты российских самолетов проходят такую же сложную и дорогую подготовку, как их коллеги, которые управляют Airbus или Boeing.
Ранее в интервью РБК основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что пилоты Superjet 100 в Red Wings получают «дикую зарплату». Он назвал плохой ситуацию, когда пилоты Superjet получают больше, чем пилоты магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». По его словам, зарплата пилотов должна зависеть от пассажировместимости самолета: Superjet 100 вмешает 100 человек, а самый вместительный самолет Airbus — 140.