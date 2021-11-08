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Red Wings ответила на заявление о завышенных зарплатах пилотов компании

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Зарплаты пилотов Superjet 100 в компании Red Wings соответствуют рынку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Зарплаты пилотов в Red Wings находятся на рыночном уровне», — заявили в компании. Там рассказали, что Red Wings реализует проект по освоению новой российской техники и для этого нанимает новые экипажи. При возобновлении авиасообщения выросла конкуренция между перевозчиками за пилотов. 

В компании уточнили, что ее конкуренты тоже получают новые самолеты. Современные региональные самолеты, в том числе SSJ100, очень похожи на зарубежные лайнеры системами управления и авионикой. Пилоты российских самолетов проходят такую же сложную и дорогую подготовку, как их коллеги, которые управляют Airbus или Boeing.

Ранее в интервью РБК основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов сообщил, что пилоты Superjet 100 в Red Wings получают «дикую зарплату». Он назвал плохой ситуацию, когда пилоты Superjet получают больше, чем пилоты магистральных самолетов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». По его словам, зарплата пилотов должна зависеть от пассажировместимости самолета:  Superjet 100 вмешает 100 человек, а самый вместительный самолет Airbus — 140. 

Ранее по теме: Гендиректор «Уральских авиалиний» заявил о завышении зарплат пилотам Red Wings

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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