В «Газпроме» сообщили о готовности к запуску «Северного потока — 2»
Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, заявил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами.
«Газопровод "Северный поток — 2" завершен и готов к запуску», — цитирует ТАСС Финикова. По его словам, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению. При этом он не прокомментировал процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что начало прокачки газа по «Северному потоку — 2» может затянуться на несколько месяцев из-за того, что начало эксплуатации может быть одобрено только в мае 2022 г., если регулирующие органы используют все время, отведенное им на сертификацию оператора газопровода.
Проект решения по сертификации оператора газопровода должно принять Федеральное сетевое агентство Германии до 8 января, после чего проект будет передан в Еврокомиссию. Экспертам отведено время на оценку соответствия «Северного потока — 2» рыночным правилам Евросоюза, которые запрещают одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.