В «Газпроме» сообщили о готовности к запуску «Северного потока — 2»

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что начало прокачки газа по «Северному потоку — 2» может затянуться на несколько месяцев из-за того, что начало эксплуатации может быть одобрено только в мае 2022 г., если регулирующие органы используют все время, отведенное им на сертификацию оператора газопровода.