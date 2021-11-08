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В «Газпроме» сообщили о готовности к запуску «Северного потока — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, заявил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами.

«Газопровод "Северный поток — 2" завершен и готов к запуску», — цитирует ТАСС Финикова. По его словам, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению. При этом он не прокомментировал процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что начало прокачки газа по «Северному потоку — 2» может затянуться на несколько месяцев из-за того, что начало эксплуатации может быть одобрено только в мае 2022 г., если регулирующие органы используют все время, отведенное им на сертификацию оператора газопровода. 

Проект решения по сертификации оператора газопровода должно принять Федеральное сетевое агентство Германии до 8 января, после чего проект будет передан в Еврокомиссию. Экспертам отведено время на оценку соответствия «Северного потока — 2» рыночным правилам Евросоюза, которые запрещают одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.

Ранее по теме: Bloomberg: запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до мая 2022 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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