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Bloomberg: запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до мая 2022 года

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Начало прокачки газа по «Северному потоку — 2» может затянуться на несколько месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Проект может быть одобрен только в мае 2022 г., если регулирующие органы используют все время, отведенное им на рассмотрение проекта запуска. 

Федеральное сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации газопровода до 8 января, после чего проект будет передан Еврокомиссию. Экспертам отведено время на оценку соответствия «Северного потока-2» рыночным правилам Евросоюза, которые запрещают одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа. 

В октябре группа высокопоставленных депутатов Европарламента написала письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсону, в котором предупредила, что «Северный поток-2» не соответствует требованиям разделения. Они призвали к «четкому и надежному» соблюдению европейских правил в области энергетики, указывает агентство. При этом решение комиссии не может остановить проект, но может задержать его одобрение. ё

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября — на полтора года позднее запланированного срока. Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») уже пустила по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что разрешение на запуск газопровода от регулятора может быть получено к началу 2022 г. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток — 2» могут начаться уже на следующий день после одобрения проекта.

Ранее по теме: Инвестор назвал сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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