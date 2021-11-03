Bloomberg: запуск «Северного потока — 2» может быть отложен до мая 2022 года

Начало прокачки газа по «Северному потоку — 2» может затянуться на несколько месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Проект может быть одобрен только в мае 2022 г., если регулирующие органы используют все время, отведенное им на рассмотрение проекта запуска.