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Инвестор назвал сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2»

Ведомости

Газ по второй нитке трубопровода «Северный поток — 2» пустят до конца текущего года, рассказал на пресс-конференции 29 октября глава австрийской компании OMV, одного из участников проекта, Альфред Штерн.

«Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом», — сказал Штерн на пресс-конференции компании по итогам III квартала, ссылаясь на оператора проекта Nord Stream 2 (цитата по ТАСС).

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ. Это нужно для того, чтобы обеспечить в трубе необходимый уровень давления для дальнейшей транспортировки газа.

Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Процесс сертификации будет проходить в два этапа. Сначала одобрение должен дать немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — а затем Еврокомиссия. Эта процедура может затянуться до весны следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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