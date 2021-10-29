Инвестор назвал сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2»
Газ по второй нитке трубопровода «Северный поток — 2» пустят до конца текущего года, рассказал на пресс-конференции 29 октября глава австрийской компании OMV, одного из участников проекта, Альфред Штерн.
«Первая нитка была заполнена газом, поэтому она уже готова к запуску. Оператор проекта также рассчитывает, что до конца года вторая нитка также будет заполнена газом», — сказал Штерн на пресс-конференции компании по итогам III квартала, ссылаясь на оператора проекта Nord Stream 2 (цитата по ТАСС).
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ. Это нужно для того, чтобы обеспечить в трубе необходимый уровень давления для дальнейшей транспортировки газа.
Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Процесс сертификации будет проходить в два этапа. Сначала одобрение должен дать немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — а затем Еврокомиссия. Эта процедура может затянуться до весны следующего года.