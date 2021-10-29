Инвестор назвал сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ. Это нужно для того, чтобы обеспечить в трубе необходимый уровень давления для дальнейшей транспортировки газа.