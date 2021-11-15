Власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить граждан Сирии и Ирака
«Белавиа» сообщила, что не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на борт самолетов, выполняющих рейсы из Дубая в Белоруссию.
«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», — говорится в сообщении. Компания отмечает, что пассажиры, попадающие под действие этого запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов.
«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале этого года. В летний период авиакомпания выполняла рейсы с частотой 3 рейса в неделю. С октября их количество увеличилась до пяти в неделю. Таким образом, на рейсах в Дубай большинство мест продано в виде блоков мест белорусским туристическим операторам и количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным.
В авиакомпании подчеркнули, что на протяжении многих лет перевозчик не выполнял регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию и никогда не способствовал перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.
Ранее компания сообщила, что не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Заявление также прозвучало на фоне миграционного кризиса и планов ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые якобы перевозят в Белоруссию мигрантов из стран Ближнего Востока.