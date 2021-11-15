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Власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить граждан Сирии и Ирака

Ведомости

«Белавиа» сообщила, что не будет принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на борт самолетов, выполняющих рейсы из Дубая в Белоруссию.

«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания "Белавиа" усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», — говорится в сообщении. Компания отмечает, что пассажиры, попадающие под действие этого запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов.

«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале этого года. В летний период авиакомпания выполняла рейсы с частотой 3 рейса в неделю. С октября их количество увеличилась до пяти в неделю. Таким образом, на рейсах в Дубай большинство мест продано в виде блоков мест белорусским туристическим операторам и количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным.

В авиакомпании подчеркнули, что на протяжении многих лет перевозчик не выполнял регулярные или чартерные рейсы в Афганистан, Ирак, Йемен, Сирию  и никогда не способствовал перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Ранее компания сообщила, что не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Заявление также прозвучало на фоне миграционного кризиса и планов ЕС ввести санкции против авиакомпаний, которые якобы перевозят в Белоруссию мигрантов из стран Ближнего Востока.

Ранее по теме: «Белавиа» не будет перевозить из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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