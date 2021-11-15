Власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить граждан Сирии и Ирака

«Белавиа» начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале этого года. В летний период авиакомпания выполняла рейсы с частотой 3 рейса в неделю. С октября их количество увеличилась до пяти в неделю. Таким образом, на рейсах в Дубай большинство мест продано в виде блоков мест белорусским туристическим операторам и количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным.