Рестораторы Москвы сообщили о падении посещаемости после локдауна
Окончание локдауна, который продлился в столице чуть больше недели, не восстановило прежнюю посещаемость заведений общепита. В первую неделю после снятия ограничений падение трафика составило до 45%, сообщил один из опрошенных «Коммерсантом» игроков рынка.
В частности, такие цифры назвал управляющий партнер Ginza Project Moscow (Butler, Sixty, ChaCha и др.) Максим Ползиков. Одна из причин кроется в уменьшении расходов москвичей перед новогодними каникулами, считает эксперт.
В заведениях Novikov Group («Магадан», «Сыроварня», «Farш» и др.) трафик и выручка снизились в два-три раза, у RESTart Vasilchuk Brothers («Чайхона», Ruski, «Пикник») трафик упал в среднем на 30%, в сети гастробаров «Раковая» — на 15–20%, у холдинга Tigrus (Osteria Mario, Bar BQ Cafe, «Швили») — на 5–20%, а «Теремок» потерял 10%.
Владельцы «Чайхоны» объясняют такие результаты тем, что москвичи ожидали продления ограничений после ноябрьских праздников. Также гости не вернулись в рестораны на фоне новостей из других регионов, где власти запретили посещать общепит без QR-кодов, добавляет омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. По его словам, СМИ Москвы также предупреждали о возможном введении QR-кодов для общепита с 8 ноября.
Отрасль восстановит прежние показатели в течение двух недель, прогнозирует совладелец «Теремка» Михаил Гончаров. В ресторане «Пикник» приводят менее оптимистичные прогнозы — в декабре оборот тоже будет ниже из-за отказа компаний от новогодних мероприятий.
Рестораны Москвы были закрыты и работали только на доставку и навынос с введением нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Оборот рынка доставки готовой еды в первые дни локдауна вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщал «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб.
В первые дни локдауна жители Москвы стали активно селиться в отели, где нет таких жестких ограничений на работу точек общепита.
К примеру, около трети постояльцев пятизвездочной гостиницы Movenpick Moscow Taganskaya – жители столицы, сообщил «Ведомостям» представитель гостиничной сети Ассor (управляет отелем).