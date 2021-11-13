Рестораторы Москвы сообщили о падении посещаемости после локдауна

Рестораны Москвы были закрыты и работали только на доставку и навынос с введением нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Оборот рынка доставки готовой еды в первые дни локдауна вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщал «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб.