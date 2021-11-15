Автомобили «АвтоВАЗа» подорожали на 9-12% за год

Чемезов объяснил рост стоимости автомобилей концерна глобальными инфляционными процессами, которые приводят к росту цен на большинство материалов, в том числе сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. Он добавил, что дальнейшее подорожание будет зависеть от цен на сырье, однако даже если оно произойдет, оно «не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada». При этом ожидается, что их стоимость останется более низкой, чем у иностранных производителей.