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Бизнес

Автомобили «АвтоВАЗа» подорожали на 9-12% за год

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Стоимость автомобилей «АвтоВАЗа» за текущий год выросла на 9-12%, рассказал журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Возможность дальнейшего подорожания модельного ряда будет зависеть от ситуации на рынке.

«[Рост стоимости находится] примерно на уровне конкурентов — 9-12%, в зависимости от моделей. Мы не можем увеличить стоимость сразу всех моделей, потому что мы тогда будем неконкурентоспособны», — сказал менеджер (цитата по ТАСС).

Чемезов объяснил рост стоимости автомобилей концерна глобальными инфляционными процессами, которые приводят к росту цен на большинство материалов, в том числе сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. Он добавил, что дальнейшее подорожание будет зависеть от цен на сырье, однако даже если оно произойдет, оно «не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей Lada». При этом ожидается, что их стоимость останется более низкой, чем у иностранных производителей.

«АвтоВАЗ» — крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Единственным акционером компании является Alliance Rostec Auto — нидерландское СП «Ростеха» и Renault (32,39% СП принадлежит российской госкорпорации, оставшиеся 67,61% — французскому концерну).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2021 г. Lada Vesta второй месяц подряд стала самым продаваемым автомобилем в России (10 261 шт.). Вторую строчку заняла Lada Granta (7273 шт.), за ней следуют три корейские марки: Kia Rio с 6983 проданных авто, Hyundai Solaris (5323 шт.) и Hyundai Creta (5088 шт.). С начала года «АвтоВАЗ» уже шесть раз повышал  цены на автомобили Lada. Согласно текущему прайс-листу на сайте компании, минимальная стоимость модели Granta составляет 559 900 руб., Vesta в кузове седан — 795 900 руб., Largus — 780 900 руб., Xray — 774 900 руб., Niva Legend – 659 900 руб., Niva Travel — 831 900 руб.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» с 18 октября вновь повысит цены на Lada в среднем на 1,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных