Ozon планирует запустить доставку продуктов

По итогам девяти месяцев 2021 г. общий оборот от продаж компании составил 271,4 млрд руб. — на 123% больше в годовом выражении. Количество заказов Ozon за указанный период выросло на 196%, до 131,2 млн единиц. На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей. При этом скорректированный убыток по EBITDA увеличился с 8,1 млрд руб. до 25,2 млрд. Сама компания объясняет это масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также активными затратами на развитие IT, маркетинг и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).