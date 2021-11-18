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Ozon планирует запустить доставку продуктов

Ведомости

Ozon Express планирует запустить сервис доставки продуктов и других товаров до конца года, сообщил РБК со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции. 

Сервис будет доставлять в основном продукты питания, готовую еду, непродовольственные товары и товары собственной марки, всего около 3000 наименований. Для этого компания откроет дарксторы площадью 250 кв. м. Сервис начнет работать в этом году в Москве. 

Представитель Ozon подтвердил такие планы, однако отметил, что такой формат доставки будет тестироваться, а его полноценный запуск будет зависеть от результатов теста. В компании не сообщили о размере инвестиций в проект и количестве дарксторов, которые планируется открыть. Развитием проекта займется Марья Дей, бывший член правления и директор по цепочкам поставок «Магнита». 

Ozon, по данным Infoline на первое полугодие 2021 г., занимал 8-е место в рейтинге крупнейших российских ритейлеров. Среди маркетплейсов компания уступает лишь Wildberries. Ее основные акционеры – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok. Год назад компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже, она привлекла в общей сложности $1,2 млрд.

По итогам девяти месяцев 2021 г. общий оборот от продаж компании составил 271,4 млрд руб. — на 123% больше в годовом выражении. Количество заказов Ozon за указанный период выросло на 196%, до 131,2 млн единиц. На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей. При этом скорректированный убыток по EBITDA увеличился с 8,1 млрд руб. до 25,2 млрд. Сама компания объясняет это масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также активными затратами на развитие IT, маркетинг и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных