Ozon планирует запустить доставку продуктов
Сервис будет доставлять в основном продукты питания, готовую еду, непродовольственные товары и товары собственной марки, всего около 3000 наименований. Для этого компания откроет дарксторы площадью 250 кв. м. Сервис начнет работать в этом году в Москве.
Представитель Ozon подтвердил такие планы, однако отметил, что такой формат доставки будет тестироваться, а его полноценный запуск будет зависеть от результатов теста. В компании не сообщили о размере инвестиций в проект и количестве дарксторов, которые планируется открыть. Развитием проекта займется Марья Дей, бывший член правления и директор по цепочкам поставок «Магнита».
Ozon, по данным Infoline на первое полугодие 2021 г., занимал 8-е место в рейтинге крупнейших российских ритейлеров. Среди маркетплейсов компания уступает лишь Wildberries. Ее основные акционеры – АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Baring Vostok. Год назад компания провела IPO на Нью-Йоркской бирже, она привлекла в общей сложности $1,2 млрд.
По итогам девяти месяцев 2021 г. общий оборот от продаж компании составил 271,4 млрд руб. — на 123% больше в годовом выражении. Количество заказов Ozon за указанный период выросло на 196%, до 131,2 млн единиц. На 87% – до 21,3 млн человек – выросло и количество активных покупателей. При этом скорректированный убыток по EBITDA увеличился с 8,1 млрд руб. до 25,2 млрд. Сама компания объясняет это масштабными инвестициями в инфраструктуру, а также активными затратами на развитие IT, маркетинг и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).