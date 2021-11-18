«Вкусвилл» откроет магазины без кассиров

Подобный формат в России ранее уже тестировали несколько ритейлеров. С 2019 г. два магазина без кассиров «Фасоль» открыла немецкая Metro Group, «Азбука Вкуса» запустила такой магазин в «Москва-Сити» в 2020 г. в сотрудничестве со Сбербанком и Visa, но сейчас проект приостановлен. X5 Retail Group открыла две точки «Пятерочки Налету» в Москве, при ранее планировалось, что их количество по всей стране составит около 50 (половина из них — в регионах). Впервые в мире такую технологию применили в США в магазинах Amazon Go в 2018 г.