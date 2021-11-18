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«Вкусвилл» откроет магазины без кассиров

Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» откроет точки без продавцов и касс, узнал «Коммерсантъ». Представители компании подтвердили изданию начало тестирования технологии, но сроки реализации и масштаб проекта не раскрыли. Ожидается, что первый такой магазин появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити».

Подобный формат в России ранее уже тестировали несколько ритейлеров. С 2019 г. два магазина без кассиров «Фасоль» открыла немецкая Metro Group, «Азбука Вкуса» запустила такой магазин в «Москва-Сити» в 2020 г. в сотрудничестве со Сбербанком и Visa, но сейчас проект приостановлен. X5 Retail Group открыла две точки «Пятерочки Налету» в Москве, при ранее планировалось, что их количество по всей стране составит около 50 (половина из них — в регионах). Впервые в мире такую технологию применили в США в магазинах Amazon Go в 2018 г.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова в беседе с «Коммерсантом» выразила мнение, что ритейлеры могут столкнуться с техническими проблемами, так для внедрения автоматизированного формата нужна «серьезная подготовка в части софта и оборудования». С поставками последнего возникли сложности на фоне проблем с логистикой из-за пандемии. В свою очередь, аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов заявил, что инвесторы «позитивно оценивают подобные проекты, о чем говорит опыт того же Amazon».

Ранее по теме: «Пятерочка» запустит магазины без кассиров в городах-миллионниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных