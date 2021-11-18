В ОАЭ может открыться шоурум Aurus

Он также сообщил, что ОАЭ размещают заказ на автомобили. «Я не могу сказать количество машин — это в процессе обсуждения — и в какой конкретно версии. Скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», — сказал Мантуров в ходе поездки в ОАЭ.