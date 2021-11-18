В ОАЭ может открыться шоурум Aurus
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили возможность открытия в Эмиратах шоурума автомобилей Aurus, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает ТАСС.
«Мы только обсудили — сама идея недавно пришла нам в голову», — сказал он. По словам Мантурова, решение о месте расположения такого шоурума пока не принято. «Пока это некие наброски, но мы считаем, что это хорошая сама по себе предпосылка и идея — о создании таких международных шоурумов», — сказал министр.
Он также сообщил, что ОАЭ размещают заказ на автомобили. «Я не могу сказать количество машин — это в процессе обсуждения — и в какой конкретно версии. Скорее всего, это будут большие бронированные машины, это будет базовая сделка, помимо того, что было уже приобретено эмиратской стороной», — сказал Мантуров в ходе поездки в ОАЭ.
По словам гендиректора Aurus Адиля Ширинова, один из акционеров проекта — эмиратский холдинг Tawazun — начнет поставки Aurus Senat на Ближний Восток в 2022 г. Всего на экспорт планируется поставлять от 70% до 80% автомобилей Aurus до 2030 г., приоритетными направлениями являются страны Ближнего Востока и Северной Африки, после них Китай и Западная Европа.
Aurus является российским проектом автомобилей представительского класса. Сейчас линейка бренда включает в себя пять моделей: седан, лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Мелкосерийная сборка автомобилей Aurus в данный момент осуществляется на мощностях института «НАМИ», а в дальнейшем полномасштабное производство будет налажено на заводе в Елабуге.