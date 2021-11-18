Россия запланировала покупку картофеля в СНГ из-за роста цен
Оптовые цены на картофель осенью выросли на 71,4% из-за сложностей с уборкой урожая. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письма замглавы Минсельхоза Оксаны Лут в правительство и его аппарат от 28 октября и 1 ноября.
В документах указано, что в конце октября стоимость этого овоща достигла 23 руб./кг, что на 71,4% выше аналогичного периода прошлого года. Такая тенденция характерна и для другой продукции из «борщевого набора»: моркови (рост стоимости на 44%) и капусты (+70%).
Из-за плохого урожая Россия намерена закупать больше картофеля в странах СНГ. Такая мера позволит получить товар по более низкой цене, чем из дальних Пакистана и Египта, и справиться с нехваткой овоща, которая возможна к весне, пишут «Известия».
В пресс-службе министерства изданию пояснили, что закупки картофеля в СНГ вместо дальнего зарубежья планируются по поручению президента России Владимира Путина, чтобы снизить цены на корнеплод зимой и весной. В этом году для картофеля сложились неблагоприятные климатические условия, однако уже собрано 6,6 млн т корнеплода, как в прошлом году. Уборка урожая продолжается, он сможет обеспечить внутренние потребности страны.
В документах говорится, что министерство вместе с регионами выстраивает работу по сбору урожая овощей и картофеля, которые выросли на огородах людей. Эти овощи также планируется направить в продажу, чтобы обеспечить потребности населения. Минпромторг прорабатывает расширение сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями СНГ, чтобы импортировать в Россию продукты из «борщевого набора» во время сокращения запасов своего урожая.
Накануне ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 г. В ноябрьском докладе о денежно-кредитной политике ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первой половине 2022 г. из-за неудачного сельскохозяйственного урожая. По данным Росстата, в октябре продовольственные товары подорожали на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно выросла стоимость плодоовощной продукции (на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% — в месячном).