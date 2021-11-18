Россия запланировала покупку картофеля в СНГ из-за роста цен

Накануне ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 г. В ноябрьском докладе о денежно-кредитной политике ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первой половине 2022 г. из-за неудачного сельскохозяйственного урожая. По данным Росстата, в октябре продовольственные товары подорожали на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно выросла стоимость плодоовощной продукции (на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% — в месячном).