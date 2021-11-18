«Транснефть» сообщила об окончании ремонта на нефтепроводе «Дружба»
Ремонт на белорусском участке нефтепровода «Дружба» закончился, прокачка нефти в Европу восстановится вечером 18 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.
«Ремонт закончен, прокачка дальше начнется после заполнения (трубопровода. — Ред.) вечером», — сообщил Демин.
Вчера Демин сообщил, что белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» ограничил прокачку нефти в направлении Польши на трое суток. По его словам, на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которая проходит через приемо-сдаточный пункт «Адамова Застава» в Польше на границе с Белоруссией, накануне начался внеплановый ремонт.
Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск и затем разветвляется на два участка: северный (проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Пункт «Адамова Застава» находится на северном участке трубопровода.
В июне текущего года «Гомельтранснефть» также останавливала транзит нефти в направлении «Адамовой Заставы» на четыре дня из-за внеплановых работ на белорусском участке «Дружбы». Тогда был заменен участок трубопровода диаметром 600 мм и протяженностью 250 м. В начале июля прокачка нефти в направлении Польши была ограничена на первую декаду месяца уже из-за работ в Германии — там производился ремонт на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна.