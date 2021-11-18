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«Транснефть» сообщила об окончании ремонта на нефтепроводе «Дружба»

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Ремонт на белорусском участке нефтепровода «Дружба» закончился, прокачка нефти в Европу восстановится вечером 18 ноября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демина.

«Ремонт закончен, прокачка дальше начнется после заполнения (трубопровода. — Ред.) вечером», — сообщил Демин. 

Вчера Демин сообщил, что белорусский оператор нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба» ограничил прокачку нефти в направлении Польши на трое суток. По его словам, на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которая проходит через приемо-сдаточный пункт «Адамова Застава» в Польше на границе с Белоруссией, накануне начался внеплановый ремонт.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходит через Брянск и затем разветвляется на два участка: северный (проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Пункт «Адамова Застава» находится на северном участке трубопровода.

В июне текущего года «Гомельтранснефть» также останавливала транзит нефти в направлении «Адамовой Заставы» на четыре дня из-за внеплановых работ на белорусском участке «Дружбы». Тогда был заменен участок трубопровода диаметром 600 мм и протяженностью 250 м. В начале июля прокачка нефти в направлении Польши была ограничена на первую декаду месяца уже из-за работ в Германии — там производился ремонт на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна.

Ранее по теме: Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в сторону Польши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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