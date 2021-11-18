«Транснефть» сообщила об окончании ремонта на нефтепроводе «Дружба»

В июне текущего года «Гомельтранснефть» также останавливала транзит нефти в направлении «Адамовой Заставы» на четыре дня из-за внеплановых работ на белорусском участке «Дружбы». Тогда был заменен участок трубопровода диаметром 600 мм и протяженностью 250 м. В начале июля прокачка нефти в направлении Польши была ограничена на первую декаду месяца уже из-за работ в Германии — там производился ремонт на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна.