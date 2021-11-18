«СПБ Биржа» назвала цену одной акции при IPO
Стоимость одной акции «СБП Биржи» в ходе первичного публичного размещения (IPO) составит $11,5, или 834,9 руб., говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
Ранее торговая площадка установила цену бумаги при IPO в $10,5-11,5 за одну бумагу. Таким образом, размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона.
В ходе IPO биржа предложит инвесторам 114 086 160 акций. Отмечается, что размещение пройдет с 19 ноября по 9 декабря 2021 г.
Ранее стало известно, что в ходе IPO компания намерена разместить до 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в $1,2-1,3 млрд. В итоге биржа планирует привлечь приблизительно $150 млн.
Планы по IPO «СПБ биржа» подтвердила 18 октября. Тогда же площадка объявила о намерении в первом полугодии 2022 г. подать заявку в Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC) для листинга на американской площадке Nasdaq.