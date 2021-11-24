Попова рассказала об удовлетворении жалоб после аннулированных заказов на Ozon
Маркетплейс Ozon удовлетворил все жалобы покупателей после аннулирования заказов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
В ночь на 1 ноября на сайте маркетплейса некоторые товары резко упали в цене: она составила от 1 до 50 руб. Позже Ozon аннулировал заказы, сделанные по таким ценам. 2 ноября Роспотребнадзор назвал аннулирование заказов незаконным.
«Конкретная ситуация на Ozon. Да, мы очень внимательно отработали с коллегами с Ozon. Мы проверили, и все заявления потребителей и все жалобы потребителей на площадке Ozon и Роспотребнадзора удовлетворены Ozon полностью, вплоть до компенсации, там, где был ущерб», — сказала Попова, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, что выставление «неправильных цен» из-за технического сбоя с юридической точки зрения не меняет значения для потребителя: даже продажи за 1 руб. — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. При этом в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора, но действовать в одностороннем порядке он не может.