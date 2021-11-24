Попова рассказала об удовлетворении жалоб после аннулированных заказов на Ozon

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, что выставление «неправильных цен» из-за технического сбоя с юридической точки зрения не меняет значения для потребителя: даже продажи за 1 руб. — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. При этом в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора, но действовать в одностороннем порядке он не может.