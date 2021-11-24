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Попова рассказала об удовлетворении жалоб после аннулированных заказов на Ozon

Ведомости

Маркетплейс Ozon удовлетворил все жалобы покупателей после аннулирования заказов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

В ночь на 1 ноября на сайте маркетплейса некоторые товары резко упали в цене: она составила от 1 до 50 руб. Позже Ozon аннулировал заказы, сделанные по таким ценам. 2 ноября Роспотребнадзор назвал аннулирование заказов незаконным.

«Конкретная ситуация на Ozon. Да, мы очень внимательно отработали с коллегами с Ozon. Мы проверили, и все заявления потребителей и все жалобы потребителей на площадке Ozon и Роспотребнадзора удовлетворены Ozon полностью, вплоть до компенсации, там, где был ущерб», — сказала Попова, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, что выставление «неправильных цен» из-за технического сбоя с юридической точки зрения не меняет значения для потребителя: даже продажи за 1 руб. — распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. При этом в таких случаях у продавца, безусловно, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора, но действовать в одностороннем порядке он не может.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре назвали незаконным аннулирование аномально дешевых заказов на Ozon

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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