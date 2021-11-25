Рестораны предупредили о повышении цен до 15% в следующем году

Ресторатор Аркадий Новиков также заявил, что готов увеличить цены, если в следующем году подорожают продукты. Такой позиции придерживается сеть «Якитория», однако ее представитель отметил, что подорожание может произойти весной с вводом нового меню. Владелец Tigrus Group Хенрик Винтер добавил, что ресторанным сетям удастся оттянуть момент повышения цен на максимально поздний срок, если всплеск роста инфляции будет временным. В ФАС и Минпромторге изданию заявили, что не контролируют цены на ресторанном рынке. В Минсельхозе не ответили на запрос издания.