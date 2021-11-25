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Рестораны предупредили о повышении цен до 15% в следующем году

Ведомости

«Шоколадница» и «Блэк стар бургер» анонсировали повышение цен до 15% в 2022 г., сообщили «Известия». О возможном повышении цен также рассказали в Novikov Group (рестораны «Магадан», «Большой», «Сыроварня» и другие) и Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ»).

Представители сетей ресторанов уверены, что цены на блюда придется повысить в следующем году. Пока что они говорят о росте на 5-10%, в отдельных случаях не исключают повышения на 15%. 

В Федерации рестораторов и отельеров изданию сообщили, что в этом году из-за роста цен на продукты стоимость блюд в среднем выросла на 15%, также на нее влияет рост стоимости услуг логистики. В 2022 г. цены в ресторанах могут вырасти минимум на 10%. 

Гендиректор Black Star Foods Юрий Левитас отметил, что стоимость блюд в сети вырастет на 5-10%, но повышение будет постепенным. Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный отметил, что повышения цен на 8% не избежать из-за роста инфляции. Одни блюда могут подорожать на 3%, другие - на 15%, уточнил он. 

Ресторатор Аркадий Новиков также заявил, что готов увеличить цены, если в следующем году подорожают продукты. Такой позиции придерживается сеть «Якитория», однако ее представитель отметил, что подорожание может произойти весной с вводом нового меню. Владелец Tigrus Group Хенрик Винтер добавил, что ресторанным сетям удастся оттянуть момент повышения цен на максимально поздний срок, если всплеск роста инфляции будет временным. В ФАС и Минпромторге изданию заявили, что не контролируют цены на ресторанном рынке. В Минсельхозе не ответили на запрос издания.

В середине ноября участники рынка сообщили, что после окончания нерабочих дней в Москве трафик в заведениях общепита упал до 45%. Среди возможных причин: экономия москвичей перед новогодними каникулами, а также новости о QR-кодах для посещения общепита. В заведениях Novikov Group трафик и выручка снизились в два-три раза, у RESTart Vasilchuk Brothers («Чайхона», Ruski, «Пикник») трафик упал в среднем на 30%, в сети гастробаров «Раковая» — на 15–20%, у холдинга Tigrus — на 5–20%, а «Теремок» потерял 10%.

Рестораны Москвы были закрыты и работали только на доставку и навынос с введением нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Оборот рынка доставки готовой еды в первые дни локдауна вырос на 41% по сравнению с предыдущими четырьмя днями, сообщал «Ведомостям» представитель сервиса CloudPayments. Количество транзакций за этот же период увеличилось на 24%, а средний чек заказа – на 17% до 2050 руб.  

Ранее по теме: Рестораторы Москвы сообщили о падении посещаемости после локдауна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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