ВТБ и Мосбиржа планируют начать торговлю углеродными единицами в 2022 году

К концу 2021 г. оборот глобальных регулируемых углеродных рынков превысит $500 млрд за год, не считая деривативов, сообщает «ВТБ капитал». В свою очередь объём добровольных рынков за 2021 г. должен достичь примерно $1 млрд, а к 2030 г. должен вырасти до $15-30 млрд в годовом выражении. При достижении международных договоренностей по правилам работы новых механизмов оборота углеродных единиц в рамках Парижского соглашения объем нового регулируемого рынка может составить $1 трлн и более.