ВТБ и Мосбиржа планируют начать торговлю углеродными единицами в 2022 году
ВТБ и Московская биржа в 2022 г. планируют начать торговлю углеродными единицами, сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.
«Что касается экологических аспектов, то мы, в общем-то, активно работаем в части организации "зелёных" облигаций, на 140 млрд [рублей] в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами, это будет новый, но очень перспективный рынок», — сказал Костин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
В июне текущего года Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц. Углеродные единицы — это актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. В мире создается новый рынок, где они будут обращаться. Многие страны планируют принимать эти единицы от экспортеров, объяснил президент.
К концу 2021 г. оборот глобальных регулируемых углеродных рынков превысит $500 млрд за год, не считая деривативов, сообщает «ВТБ капитал». В свою очередь объём добровольных рынков за 2021 г. должен достичь примерно $1 млрд, а к 2030 г. должен вырасти до $15-30 млрд в годовом выражении. При достижении международных договоренностей по правилам работы новых механизмов оборота углеродных единиц в рамках Парижского соглашения объем нового регулируемого рынка может составить $1 трлн и более.
Российская система оборота углеродных единиц заработает в 2022 г., она, как предполагается, будет связана с глобальными рынками. Согласно консервативным оценкам, оборот российских углеродных единиц к 2025 г. может составить $250-300 млн, отмечает пресс-служба ВТБ.