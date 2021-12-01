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ВТБ и Мосбиржа планируют начать торговлю углеродными единицами в 2022 году

Ведомости

ВТБ и Московская биржа в 2022 г. планируют начать торговлю углеродными единицами, сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Что касается экологических аспектов, то мы, в общем-то, активно работаем в части организации "зелёных" облигаций, на 140 млрд [рублей] в этом году разместили. Со следующего года планируем вместе с Московской биржей торговлю углеродными единицами, это будет новый, но очень перспективный рынок», — сказал Костин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

В июне текущего года Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц. Углеродные единицы — это актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом. В мире создается новый рынок, где они будут обращаться. Многие страны планируют принимать эти единицы от экспортеров, объяснил президент.

К концу 2021 г. оборот глобальных регулируемых углеродных рынков превысит $500 млрд за год, не считая деривативов, сообщает «ВТБ капитал». В свою очередь объём добровольных рынков за 2021 г. должен достичь примерно $1 млрд, а к 2030 г. должен вырасти до $15-30 млрд в годовом выражении. При достижении международных договоренностей по правилам работы новых механизмов оборота углеродных единиц в рамках Парижского соглашения объем нового регулируемого рынка может составить $1 трлн и более.

Российская система оборота углеродных единиц заработает в 2022 г., она, как предполагается, будет связана с глобальными рынками. Согласно консервативным оценкам, оборот российских углеродных единиц к 2025 г. может составить $250-300 млн, отмечает пресс-служба ВТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных