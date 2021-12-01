Топ-менеджер «ФК Открытие» возглавит «Почта банк»

«Руденко переходит ко мне советником, пока будет вести “Пушкинскую карту” (банковская карта для граждан от 14 до 22 лет с определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки и концерты — «Ведомости»). Потом мы его готовим на другое высокое назначение, какое — пока не скажу. Его место займет Пахомов, член правления «Открытия». До этого он много лет работал в ВТБ 24. Руденко в команде, его ждет хорошее будущее», — сказал Костин.