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Топ-менеджер «ФК Открытие» возглавит «Почта банк»

Ведомости

Председатель правления «Почта банка» Дмитрий Руденко покинет свой пост и перейдет на должность советника предправления ВТБ Андрея Костина. Об этом Костин сообщил на пресс-конференции в ходе форума «Россия зовет!».

«Почта Банк» возглавит член правления банка «ФК Открытие» Александр Пахомов, добавил глава ВТБ.

«Руденко переходит ко мне советником, пока будет вести “Пушкинскую карту” (банковская карта для граждан от 14 до 22 лет с определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки и концерты — «Ведомости»). Потом мы его готовим на другое высокое назначение, какое — пока не скажу. Его место займет Пахомов, член правления «Открытия». До этого он много лет работал в ВТБ 24. Руденко в команде, его ждет хорошее будущее», — сказал Костин.

Об уходе Руденко со своего почта в «Почта банке» в октябре со ссылкой на источники писало Reuters.

Руденко с 2012 г. возглавлял подконтрольный ВТБ «Лето банк», на базе которого затем появился «Почта банк». ВТБ и «Почта России» при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Но из-за угрозы расширения санкций в 2018 г. ВТБ (госбанк с 2014 г. находится под секторальными ограничениями США и Евросоюза) деконсолидировал «Почта банк», продав две акции Дмитрию Руденко. ВТБ и «Почта России» стали владеть по 50% минус одна акция.

В конце сентября ВТБ вернул себе контроль над банком: он выкупил у Руденко две акции за 5995 руб. ВТБ до конца года скорректирует стратегию развития «Почта банка» и хочет реализовывать на его платформе свои продукты, говорил Костин в сентябре.

«Почта банк» начнет предлагать автокредитование, ипотеку и продукты для корпоративного бизнеса, став полноценным универсальным банком, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев журналистам.

«Мы планируем увеличение количества и разнообразия продуктового ряда, который будет, собственно говоря, предлагаться через большую вовлеченность и как бы интеграцию с группой ВТБ. Продуктовые фабрики в “Почта банке” будут уменьшены, зато будут предложены абсолютно все остальные продукты, в том числе автокредитование, ипотека, продукты для корпоративного бизнеса для того чтобы превратить “Почта банк” в полноценный универсальный банк», — отметил Соловьев.

«Ведомости» направили запрос в «ФК Открытие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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