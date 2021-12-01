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Глава Мосбиржи сообщил о переговорах с 40 компаниями о предстоящем IPO

Ведомости

Мосбиржа ведет переговоры с 30-40 компаниями, которые намерены провести первично публичное размещение (IPO). Об этом заявил председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов на сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!». 

«Ведем переговоры с 30-40 компаниями, которые собираются на IPO. Из 220 компаний, торгующихся на Московской бирже, 10% пришли за последние 5 лет», — сказал он. 

По его словам, за последний год через IPO и SPO было привлечено более 650 млрд руб., в 2021 г. было проведено семь первичных размещений, четыре из которых разместились только на российской площадке без вторичного листинга за рубежом. По его словам, в IPO интерес покрывается физлицами на 10-30%. 

Глава «ВТБ капитал инвестиции» Владимир Потапов в ходе сессии отметил, что в России за время пандемии количество розничных инвесторов выросло почти в четыре раза и на сегодняшний день инвестициями занимаются около 15 млн россиян. На их счетах находится около 10 трлн руб. По его прогнозам, этот объем может удвоиться в ближайшие три года. 

В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных