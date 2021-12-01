Глава Мосбиржи сообщил о переговорах с 40 компаниями о предстоящем IPO

По его словам, за последний год через IPO и SPO было привлечено более 650 млрд руб., в 2021 г. было проведено семь первичных размещений, четыре из которых разместились только на российской площадке без вторичного листинга за рубежом. По его словам, в IPO интерес покрывается физлицами на 10-30%.