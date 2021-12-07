Производители сообщили о снижении цен на свинину ниже уровня 2020 года

Гендиректор союза Юрий Ковалев сообщил изданию, что после окончания сезона шашлыков спрос на свинину снижается, а в IV квартале года на рынок стал давить рост предложения. Представитель холдинга «Мираторг» подтвердил, что на рынке наблюдается тенденция к снижению цен на мясо. предложение заметно выше спроса, в результате чего стоимость отрубов в ближайшие четыре месяца может снизиться еще на 15-20%. По данным компании, окорок в оптовом звене сейчас стоит 225 руб. за 1 кг, а лопатка — 215 руб. за 1 кг. Другие крупные производители мяса — «Черкизово» и «Русагро» — не ответили на вопросы издания.