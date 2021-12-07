Производители сообщили о снижении цен на свинину ниже уровня 2020 года
Цены на живых свиней и полутуши за неделю с 29 ноября по 5 декабря снизились ниже уровня 2020 г., стоимость живой свиньи составила 96,8 руб. за 1 кг, полутуши — 146,46 руб. за 1 кг, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг Национального союза свиноводов (НСС). В 2020 г. цены за 1 кг живой свиньи и полутуши составляли 100 руб. и 148,1 руб. соответственно.
По данным НСС, стоимость разделанного мяса за указанный период снизилась на 1,7% до 229 руб. за 1 кг — в 2020 г. средняя цена составила 205,8 руб. По данным Минсельхоза, производство свинины в России за десять месяцев выросло на 0,9% до 3,99 млн т в годовом выражении. По итогам 2021 г. союз прогнозирует, что объем рынка вырастет на 1% по сравнению с 2020 г. и составит 4,9 млн т.
Гендиректор союза Юрий Ковалев сообщил изданию, что после окончания сезона шашлыков спрос на свинину снижается, а в IV квартале года на рынок стал давить рост предложения. Представитель холдинга «Мираторг» подтвердил, что на рынке наблюдается тенденция к снижению цен на мясо. предложение заметно выше спроса, в результате чего стоимость отрубов в ближайшие четыре месяца может снизиться еще на 15-20%. По данным компании, окорок в оптовом звене сейчас стоит 225 руб. за 1 кг, а лопатка — 215 руб. за 1 кг. Другие крупные производители мяса — «Черкизово» и «Русагро» — не ответили на вопросы издания.
В «Ленте» сообщили, что продажи свинины на прошлой неделе незначительно сократились по сравнению с предыдущими двумя неделями, потому что покупатели частично переключились на птицу. Снижение цен на бескостный кусок мяса на оптовом рынке скажется на ценах в рознице, добавили в сети. В X5 Group, Auchan и «Магните» не ответили на вопросы издания.
В Минсельхозе подтвердили тенденцию к снижению цен на свинину на фоне роста производства и сезонного сокращения спроса. Дальнейшему снижению цены поспособствует решение о беспошлинном импорте 100 000 т свинины в 2022 г. Министерство допустило возможность отмены такого решения, исходя из темпов роста производства и ситуации с ценами.