Google оштрафовали в России еще на 7 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Мировой суд Таганского района Москвы выписал Google еще два штрафа на общую сумму 7 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных в России на американскую корпорацию, составила 51 млн руб.
Во вторник, 7 декабря, суд рассмотрит еще два протокола в отношении компании, составленных Роскомнадзором — один по 4-й части указанной статьи и один по 2-й части.
С февраля 2021 г. российские суды штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).
К запрещенной информации относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д. Общая сумма штрафов Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассников» и VK за отказ удалить ссылки с начала года превысила 200 млн руб.