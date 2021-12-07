Google оштрафовали в России еще на 7 млн рублей за неудаление запрещенного контента

К запрещенной информации относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д. Общая сумма штрафов Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассников» и VK за отказ удалить ссылки с начала года превысила 200 млн руб.