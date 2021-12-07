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Google оштрафовали в России еще на 7 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Мировой суд Таганского района Москвы выписал Google еще два штрафа на общую сумму 7 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, общая сумма штрафов, наложенных в России на американскую корпорацию, составила 51 млн руб.

Во вторник, 7 декабря, суд рассмотрит еще два протокола в отношении компании, составленных Роскомнадзором — один по 4-й части указанной статьи и один по 2-й части.

С февраля 2021 г. российские суды штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ).

К запрещенной информации относятся призывы к участию в несогласованных акциях протеста, детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах совершения самоубийства и призывах к нему, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино и т. д. Общая сумма штрафов Google, Meta (ранее Facebook), Telegram, TikTok, Twitter, «Одноклассников» и VK за отказ удалить ссылки с начала года превысила 200 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных