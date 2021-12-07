Греф прокомментировал смену акционеров VK
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил надежду на то, что с новыми акционерами и менеджментом VK (бывшая Mail.ru Group) банк будет работать «также конструктивно» в рамках совместных активов, как и с предыдущими.
«Мы очень плотно работали с предыдущими акционерами и с менеджментом. И очень хочется надеяться, что мы так же конструктивно будем работать с новым менеджментом VK. Мы хорошо знаем Володю Кириенко (кандидат на пост гендиреткора VK- ред.) — он работал и еще, наверное, работает в «Ростелекоме». У нас очень уважительные и добрые отношения с ним. Я его считаю очень сильным менеджером, хорошо понимающим цифровую среду. На мой взгляд, ему эта задачка (возглавить VK — ред.) вполне по плечу. Ему потребуется какое-то время, чтобы разобраться, но потом мы, наверное, сядем, обсудим в том числе и наши взаимодействие, сотрудничество в рамках наших активов. Пока мы это еще, конечно же, не обсуждали», — сказал он журналистам в ходе брифинга, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве VK после смены акционеров и менеджмента.
Греф отметил, что «традиционно» у Сбербанка с «Газпромом» и Газпромбанком «хорошие отношения». «Я думаю, что мы будем конструктивно сотрудничать с ними. Взаимно заинтересованы в друг друге, поэтому не вижу большой проблемы (в смене акционеров и топ-менеджемента — Ред.)», — подчеркнул глава Сбербанка.
24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ Технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз». Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании. Его место, по словам источников «Ведомостей», займет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Представитель VK от комментариев отказывался. Представители «Ростелекома» и «Газпром-медиа» пока не комментировали возможное назначение Кириенко.
У VK и Сбербанка есть совместное предприятие (СП) — «О2О холдинг», которое было создано в июле 2019 г., когда банк выкупил долю в «МФ Технологиях». VK и Сбербанк получили равные доли в 45%. Еще 10% предназначены для вознаграждения сотрудников. В периметр «О2О» входят различные активы — сервисы доставки еды Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», платформа по автоматизации ресторанов r_keeper, производитель готовых рационов питания Performance Group, такси «Ситимобил», каршеринг «Ситидрайв» и картографический сервис «2ГИС». Директор по связям с инвесторами VK Татьяна Волочкович заявляла, что выход Сбербанка из «МФ Технологий» не повлияет на стратегию развития «О2О холдинга».
Однако еще весной 2021 г. газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что банк обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. А осенью 2020 г. издание писало, что у компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия», которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит VK. Источники издания говорили, что VK настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь «Сбер» не согласен с данной позицией.
Представитель VK тогда говорил «Ведомостям», что компания не собирается выходить из СП. Первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис в интервью FT в сентябре этого года говорил, что обе компании «делают все возможное, чтобы [совместное предприятие] успешно развивалось». При этом Хасис опровергал информацию о разделе активов. Президент Сбербанка Герман Греф, комментируя сообщения о «разводе» с Mail.ru Group, говорил в интервью РБК, что у сторон «очень добрые отношения» и им удается находить решения «возникающих аналогичных сложных проблем».
В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г. Общий объем инвестиций «Сбера» и VK в СП в 2021 г. составляет примерно 43 млрд руб. с учетом дополнительных 12,2 млрд руб., внесенных в октябре.