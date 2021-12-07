Греф прокомментировал смену акционеров VK

«Мы очень плотно работали с предыдущими акционерами и с менеджментом. И очень хочется надеяться, что мы так же конструктивно будем работать с новым менеджментом VK. Мы хорошо знаем Володю Кириенко (кандидат на пост гендиреткора VK- ред.) — он работал и еще, наверное, работает в «Ростелекоме». У нас очень уважительные и добрые отношения с ним. Я его считаю очень сильным менеджером, хорошо понимающим цифровую среду. На мой взгляд, ему эта задачка (возглавить VK — ред.) вполне по плечу. Ему потребуется какое-то время, чтобы разобраться, но потом мы, наверное, сядем, обсудим в том числе и наши взаимодействие, сотрудничество в рамках наших активов. Пока мы это еще, конечно же, не обсуждали», — сказал он журналистам в ходе брифинга, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве VK после смены акционеров и менеджмента.