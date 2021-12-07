Европейские стартапы побили годовой рекорд по привлеченным инвестициям

Темпы инвестирования набрали обороты после небольшого спада во II и III кварталах 2020-го, показав рост на 50 п. п. в апреле — июне 2021 г. Количество «единорогов» (частных компаний с рыночной капитализацией от $1 млрд) в Европе выросло с 223 в конце 2020-го до 321 на настоящее время. Кроме того, число «десятирогов» — стартапов с оценкой выше $10 млрд — увеличилось в текущем году более чем в два раза, с 12 до 26.