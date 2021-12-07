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Бизнес

Европейские стартапы побили годовой рекорд по привлеченным инвестициям

Ведомости

По итогам текущего года европейские стартапы привлекут рекордный объем финансирования в размере $121 млрд — больше, чем за последние четыре года вместе взятые. Об этом говорится в исследовании венчурного фонда Atomico.

Темпы инвестирования набрали обороты после небольшого спада во II и III кварталах 2020-го, показав рост на 50 п. п. в апреле — июне 2021 г. Количество «единорогов» (частных компаний с рыночной капитализацией от $1 млрд) в Европе выросло с 223 в конце 2020-го до 321 на настоящее время. Кроме того, число «десятирогов» — стартапов с оценкой выше $10 млрд — увеличилось в текущем году более чем в два раза, с 12 до 26.

Общая стоимость европейских технологических компаний в государственном и частном секторе впервые превысила отметку в $3 трлн, из них на первые приходится $2 трлн, на вторые — $1,03 трлн. При этом первый триллион был достигнут лишь в декабре 2018-го.

Лидером по объему привлеченных инвестиций осталась Великобритания. Только за первые девять месяцев в стране было завершено 68 инвестраундов от $100 млн каждый — это больше трети от всех таких раундов в Европе в текущем году. При этом рекорды по крупным инвестраундам также поставили Германия (37), Франция (23), Швеция и Нидерланды (обе страны — 8), а также Испания (6).

По данным Atomico, в Британии сгруппировано 100 компаний-«единорогов» Европы — она лидирует на континенте и по этому показателю. Второе место занимает Германия (51), третье — Франция (31). Первую пятерку замыкают Швеция (21 стартап с оценкой выше $1 млрд) и Нидерланды, где находится 20 таких компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных