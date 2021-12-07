Европейские стартапы побили годовой рекорд по привлеченным инвестициям
По итогам текущего года европейские стартапы привлекут рекордный объем финансирования в размере $121 млрд — больше, чем за последние четыре года вместе взятые. Об этом говорится в исследовании венчурного фонда Atomico.
Темпы инвестирования набрали обороты после небольшого спада во II и III кварталах 2020-го, показав рост на 50 п. п. в апреле — июне 2021 г. Количество «единорогов» (частных компаний с рыночной капитализацией от $1 млрд) в Европе выросло с 223 в конце 2020-го до 321 на настоящее время. Кроме того, число «десятирогов» — стартапов с оценкой выше $10 млрд — увеличилось в текущем году более чем в два раза, с 12 до 26.
Общая стоимость европейских технологических компаний в государственном и частном секторе впервые превысила отметку в $3 трлн, из них на первые приходится $2 трлн, на вторые — $1,03 трлн. При этом первый триллион был достигнут лишь в декабре 2018-го.
Лидером по объему привлеченных инвестиций осталась Великобритания. Только за первые девять месяцев в стране было завершено 68 инвестраундов от $100 млн каждый — это больше трети от всех таких раундов в Европе в текущем году. При этом рекорды по крупным инвестраундам также поставили Германия (37), Франция (23), Швеция и Нидерланды (обе страны — 8), а также Испания (6).
По данным Atomico, в Британии сгруппировано 100 компаний-«единорогов» Европы — она лидирует на континенте и по этому показателю. Второе место занимает Германия (51), третье — Франция (31). Первую пятерку замыкают Швеция (21 стартап с оценкой выше $1 млрд) и Нидерланды, где находится 20 таких компаний.