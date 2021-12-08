Nikkei: производство iPhone упало на 20% в сентябре-октябре
Производство iPhone 13 в сентябре и октябре текущего года упало на 20% по сравнению с изначально запланированными объемами, пишет Nikkei со ссылкой на источники, работающие с цепочкой поставок компании Apple.
По данным Nikkei, настоящей проблемой для Apple стал дефицит «периферийных» компонентов стоимостью всего несколько центов — например, микросхем управления питанием, трансиверов и микросхем для беспроводной связи. В начале октября Apple приостановила сборочную линию по производству iPhone and iPad на несколько лет впервые более чем за десять лет из-за перебоев с поставками и ограничений на использование электроэнергии в Китае, а также ковидные ограничения в Малайзии и Вьетнаме, рассказали собеседники издания.
Один из менеджеров по управлению цепочки поставок iPhone заявил, что из-за ограниченного количества компонентов и микросхем не было смысла в сверхурочной работе в праздничные дни и доплате работникам. При этом ранее китайская «золотая неделя» — традиционный период «длинных праздников» с 1 по 7 октября — всегда считался самым оживленным временем среди предприятий, занимающихся сборкой смартфонов. В эти дни они обычно переходили на 24-часовой график производства, чтобы удовлетворить глобальный спрос в сезон праздничных покупок.
Падение производства произошло даже несмотря на то, что американская корпорация пыталась нарастить объемы выпуска iPhone 13 за счет сокращения производства более ранних версий смартфона, а также iPad. В сентябре и октябре производство первых снизилось на 25%, а вторых — на 50%. В ноябре кардинального изменения ситуации не произошло, пишет Nikkei.
Компания уже была вынуждена пересмотреть свой прогноз по производству iPhone 13 на текущий год. В начале декабря американский производитель планировал выпустить от 83 до 85 миллионов смартфонов последнего поколения до конца года — значительно меньше заявленной ранее цели в 95 миллионов штук. В настоящее время, по данным издания, Apple отстает от цели в 230 млн произведенных iPhone всех моделей по итогам года примерно на 15 млн единиц.
В конце октября гендиректор Apple Тим Кук сообщал, что перебои с поставками могут обойтись Apple в порядка $3-4 млрд упущенной выгоды во II квартале 2021 г. и еще в $6 млрд — в III квартале. Компания ожидает, что в октябре-декабре эта сумма только увеличится.