Nikkei: производство iPhone упало на 20% в сентябре-октябре

По данным Nikkei, настоящей проблемой для Apple стал дефицит «периферийных» компонентов стоимостью всего несколько центов — например, микросхем управления питанием, трансиверов и микросхем для беспроводной связи. В начале октября Apple приостановила сборочную линию по производству iPhone and iPad на несколько лет впервые более чем за десять лет из-за перебоев с поставками и ограничений на использование электроэнергии в Китае, а также ковидные ограничения в Малайзии и Вьетнаме, рассказали собеседники издания.