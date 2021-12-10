14% российских компаний назвали 2021 год худшим за всю историю работы
Только 2% опрошенных назвали этот год лучшим в своей истории, 11% не заметили разницы между этим годом и предыдущими. Для почти половины работодателей (45%) год был сложным, но они смогли справиться с новыми испытаниями. Еще 28% опрошенных считают, что год был удовлетворительным.
Удаленный режим работы назвали хорошей стороной этого года 16% респондентов, при этом 10% оценили его как сложность.
Относительное большинство компаний (39%) среди плюсов года отметили, что им удалось избежать увольнений. 35% работодателей смогли повысить зарплаты сотрудникам, а 26% — сохранить премии. Около четверти (23%) сообщили об открытии новых направлений деятельности, 22% рассказали, что им удалось оптимизировать расходы.
Большинство работодателей (43%) среди трудностей в этом году выделили болезни сотрудников и руководителей. 28% опрошенных отметили увеличение затрат, а 20% — потерю некоторых заказчиков и клиентов. Для 11% представителей компаний негативным итогом года стало сокращение штата сотрудников, а для 9% — сокращение зарплат персонала. Еще 10% компаний были недовольны отказом от социальных проектов. Отказ от прежнего офиса и сокращение направлений юизнесакомпании среди трудностей уходящего года указали 8% работодателей.
Перевести сотрудников на гибридный формат работы собираются 10% работодателей. Сотрудники 6% опрошенных компаний вернутся в офис, а в 3% компаний полностью перейдут на удаленный формат. О планах открыть новые направления бизнеса сообщили 33% участников опроса, 32% намерены расширить географию бизнеса. 16% респондентов рассказали, что планируют сосредоточиться на одном направлении бизнеса.