14% российских компаний назвали 2021 год худшим за всю историю работы

Только 2% опрошенных назвали этот год лучшим в своей истории, 11% не заметили разницы между этим годом и предыдущими. Для почти половины работодателей (45%) год был сложным, но они смогли справиться с новыми испытаниями. Еще 28% опрошенных считают, что год был удовлетворительным.