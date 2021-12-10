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Бизнес

14% российских компаний назвали 2021 год худшим за всю историю работы

Ведомости

Текущий год стал худшим в истории работы 14% российских работодателей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более тысячи представителей компаний из всех регионов страны.

Только 2% опрошенных назвали этот год лучшим в своей истории, 11% не заметили разницы между этим годом и предыдущими. Для почти половины работодателей (45%) год был сложным, но они смогли справиться с новыми испытаниями. Еще 28% опрошенных считают, что год был удовлетворительным.

Удаленный режим работы назвали хорошей стороной этого года 16% респондентов, при этом 10% оценили его как сложность.

Относительное большинство компаний (39%) среди плюсов года отметили, что им удалось избежать увольнений. 35% работодателей смогли повысить зарплаты сотрудникам, а 26% — сохранить премии. Около четверти (23%) сообщили об открытии новых направлений деятельности, 22% рассказали, что им удалось оптимизировать расходы.

Большинство работодателей (43%) среди трудностей в этом году выделили болезни сотрудников и руководителей. 28% опрошенных отметили увеличение затрат, а 20% — потерю некоторых заказчиков и клиентов. Для 11% представителей компаний негативным итогом года стало сокращение штата сотрудников, а для 9% — сокращение зарплат персонала. Еще 10% компаний были недовольны отказом от социальных проектов. Отказ от прежнего офиса и сокращение направлений юизнесакомпании среди трудностей уходящего года указали 8% работодателей.

Перевести сотрудников на гибридный формат работы собираются 10% работодателей. Сотрудники 6% опрошенных компаний вернутся в офис, а в 3% компаний полностью перейдут на удаленный формат. О планах открыть новые направления бизнеса сообщили 33% участников опроса, 32% намерены расширить географию бизнеса. 16% респондентов рассказали, что планируют сосредоточиться на одном направлении бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных