Число проверок бизнеса в России сократилось вдвое по сравнению с 2019 годом

В 2021 г. бизнес проверяли как минимум в два раза меньше по сравнению с 2019 г. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании в Совете Федерации, посвященном приоритетным направлениям законодательной деятельности и задачам органов госвласти на 2022 г.