Число проверок бизнеса в России сократилось вдвое по сравнению с 2019 годом
В 2021 г. бизнес проверяли как минимум в два раза меньше по сравнению с 2019 г. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко на совещании в Совете Федерации, посвященном приоритетным направлениям законодательной деятельности и задачам органов госвласти на 2022 г.
«Сейчас уже видим результаты. Мы уже видим по количеству проверок, что как минимум в два раза сократилось количество проверок, надзорных мероприятий», — заявил Григоренко (цитата по «Интерфакс»).
Он также пояснил, что в 2020 г. был наложен мораторий на проверки из-за начала пандемии коронавирусной инфекции, именно поэтому сравняются показатели 2019 и 2021 г.
Из-за начавшейся пандемии COVID-19 правительство приостановило проведение выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства. Все лицензии и разрешения были изначально продлены на полгода. В соответствии с этим были отменены: выездные проверки, начатые ранее, выездные налоговые проверки, проверки онлайн-касс, а также контрольные соблюдения требований валютного законодательства и другие.
8 сентября правительство продлило мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 2022 г. Вводимая мера затронет около 100 000 субъектов, однако не будет распространяться на объекты, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, организации, работающие на основе лицензий, и на предприятия, где используется атомная энергия.
Как ранее сообщал ТАСС, в ноябре текущего года генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам продолжить работу по сокращению числа проверок бизнеса на фоне снижения числа малых компаний из-за последствий пандемии. Также он заявил о необходимости введения административной ответственности за нарушение должностными лицами контролирующих органов требований нового закона.