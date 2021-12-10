Акционеры Shell одобрили смену налогового резидентства на британское

По словам председателя совета директоров Shell Эндрю Макензи, компания хочет провести изменения как можно быстрее. «Совет директоров полагает, что упрощение структуры акционерного капитала повысит конкурентоспособность Shell, а также ускорит как выплаты акционерам, так и реализацию стратегии компании по достижению нулевого показателя чистых выбросов к 2050 г.», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»). Также компания откажется от слов «Royal» и «Dutch» в своем названии.