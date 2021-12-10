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Бизнес

Акционеры Shell одобрили смену налогового резидентства на британское

Ведомости

Акционеры Royal Dutch Shell Plc одобрили предложение руководства компании упростить структуру акционерного капитала, за это проголосовали 99,77% участников собрания. Также они поддержали планы по отказу от налогового резидентства в Нидерландах в пользу Великобритании.

По словам председателя совета директоров Shell Эндрю Макензи, компания хочет провести изменения как можно быстрее. «Совет директоров полагает, что упрощение структуры акционерного капитала повысит конкурентоспособность Shell, а также ускорит как выплаты акционерам, так и реализацию стратегии компании по достижению нулевого показателя чистых выбросов к 2050 г.», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»). Также компания откажется от слов «Royal» и «Dutch» в своем названии.

В 2005 г. состоялось слияние компаний Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading Company. С того момента объединенная компания зарегистрирована в Великобритании, но является налоговым резидентом Нидерландов и имеет двойную структуру акций (типа «A» — Royal Dutch Shell и «B» — Shell Transport & Trading). Изначально не предполагалось, теперь компания перейдет к одному типу акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных