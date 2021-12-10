Акционеры Shell одобрили смену налогового резидентства на британское
Акционеры Royal Dutch Shell Plc одобрили предложение руководства компании упростить структуру акционерного капитала, за это проголосовали 99,77% участников собрания. Также они поддержали планы по отказу от налогового резидентства в Нидерландах в пользу Великобритании.
По словам председателя совета директоров Shell Эндрю Макензи, компания хочет провести изменения как можно быстрее. «Совет директоров полагает, что упрощение структуры акционерного капитала повысит конкурентоспособность Shell, а также ускорит как выплаты акционерам, так и реализацию стратегии компании по достижению нулевого показателя чистых выбросов к 2050 г.», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»). Также компания откажется от слов «Royal» и «Dutch» в своем названии.
В 2005 г. состоялось слияние компаний Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij и Shell Transport and Trading Company. С того момента объединенная компания зарегистрирована в Великобритании, но является налоговым резидентом Нидерландов и имеет двойную структуру акций (типа «A» — Royal Dutch Shell и «B» — Shell Transport & Trading). Изначально не предполагалось, теперь компания перейдет к одному типу акций.