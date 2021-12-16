«Известия»: Минсельхоз предложил освободить производителей сахара и масла от выплат ритейлерам
Минсельхоз предложил включить сахар и масло в перечень социально значимых продуктов, чтобы освободить их производителей от обязательных выплат торговым сетям, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ведомства вице-премьеру Виктории Абрамченко.
Согласно закону «О торговле», поставщики платят ритейлу бонусы, сумма которых достигает 5% от цены товара. Эти средства должны направляться на рекламные, маркетинговые, логистические и другие услуги.
Однако производители некоторых социально значимых товаров, в том числе курятины, молока, а также пшеничного и ржаного хлеба, освобождены от этих выплат. Кроме того, региональные власти могут на 90 дней заморозить цену на любой продукт из этого списка, если он в течение месяца подорожает на 30% и более. Сейчас перечень социально значимых продуктов включает 24 наименования, в том числе разные виды мяса (курица, свинина, говядина), молоко, соль, чай, картофель, морковь и яблоки.
В Союзроссахаре сообщили газете, что производители сахара уже не платят вознаграждения ритейлерам. Производители подсолнечного масла продолжают это делать, заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, практика была приостановлена с декабря 2020 по октябрь 2021 г., когда в России заморозили цены на масло и сахар, однако после окончания этого срока некоторые торговые сети возобновили ее.
Глава Института стратегического анализа Игорь Николаев ожидает, что предложенные меры окажут «ограниченный» эффект, дав производителям лишь отсрочку на несколько месяцев. Затем они все равно будут вынуждены повысить цены, чего и опасается Минсельхоз.
8 ноября Абрамченко поручила Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС подготовить предложения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. В ноябре, по данным Росстата, средние розничные цены на сахар в стране выросли за год на 4,3% и составили 54,6 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло —на 9,9% (135,1 руб. за литр).