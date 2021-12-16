«Известия»: Минсельхоз предложил освободить производителей сахара и масла от выплат ритейлерам

Однако производители некоторых социально значимых товаров, в том числе курятины, молока, а также пшеничного и ржаного хлеба, освобождены от этих выплат. Кроме того, региональные власти могут на 90 дней заморозить цену на любой продукт из этого списка, если он в течение месяца подорожает на 30% и более. Сейчас перечень социально значимых продуктов включает 24 наименования, в том числе разные виды мяса (курица, свинина, говядина), молоко, соль, чай, картофель, морковь и яблоки.