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Sotheby’s сообщил о рекордных продажах в 2021 году

Ведомости

Продажи аукционного дома Sotheby’s в 2021 г. стали рекордными за 277 его существования и составили $7,3 млрд: $6 млрд было получено в ходе аукционов, а частные продажи принесли $1,3 млрд, говорится на сайте Sotheby’s. 

В сообщении говорится, что новые форматы и категории продаж привлекли к аукционам более широкую аудиторию — к торгам присоединилось рекордное количество участников, а 44% из них ранее не участвовали в аукционах Sotheby’s. По мнению аукционного дома, 2021 г. стал рекордным для компании в Азии, рекордным по мировым продажам произведений современного искусства и по продажам предметов роскоши в таких категориях, как часы, вино и алкогольные напитки, дизайн, книги и рукописи. Также появились две новые категории: уличная мода и NFT. 

В июне создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли выставил на аукционе Sotheby’s в качестве NFT 9555 строк исходного кода, на котором написана технология, лежащая в основе интернета. Токен исходного кода был продан за $5,4 млн.

В октябре картина английского уличного художника Бэнкси «Любовь в мусорном баке» была продана на аукционе Sotheby's за $25,4 млн и стала его самой дорогой работой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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