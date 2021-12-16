Sotheby’s сообщил о рекордных продажах в 2021 году
Продажи аукционного дома Sotheby’s в 2021 г. стали рекордными за 277 его существования и составили $7,3 млрд: $6 млрд было получено в ходе аукционов, а частные продажи принесли $1,3 млрд, говорится на сайте Sotheby’s.
В сообщении говорится, что новые форматы и категории продаж привлекли к аукционам более широкую аудиторию — к торгам присоединилось рекордное количество участников, а 44% из них ранее не участвовали в аукционах Sotheby’s. По мнению аукционного дома, 2021 г. стал рекордным для компании в Азии, рекордным по мировым продажам произведений современного искусства и по продажам предметов роскоши в таких категориях, как часы, вино и алкогольные напитки, дизайн, книги и рукописи. Также появились две новые категории: уличная мода и NFT.
В июне создатель World Wide Web Тим Бернерс-Ли выставил на аукционе Sotheby’s в качестве NFT 9555 строк исходного кода, на котором написана технология, лежащая в основе интернета. Токен исходного кода был продан за $5,4 млн.
В октябре картина английского уличного художника Бэнкси «Любовь в мусорном баке» была продана на аукционе Sotheby's за $25,4 млн и стала его самой дорогой работой.