Sotheby’s сообщил о рекордных продажах в 2021 году

В сообщении говорится, что новые форматы и категории продаж привлекли к аукционам более широкую аудиторию — к торгам присоединилось рекордное количество участников, а 44% из них ранее не участвовали в аукционах Sotheby’s. По мнению аукционного дома, 2021 г. стал рекордным для компании в Азии, рекордным по мировым продажам произведений современного искусства и по продажам предметов роскоши в таких категориях, как часы, вино и алкогольные напитки, дизайн, книги и рукописи. Также появились две новые категории: уличная мода и NFT.