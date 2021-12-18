Умер один из богатейших бизнесменов ОАЭ
Умер основатель холдинга Majid Al Futtaim Holding (MAF) и бизнесмен из тройки самых богатых арабских миллиардеров мира Маджид Аль Футтейм, сообщил Forbes со ссылкой на заявление премьера ОАЭ Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума. Причина его смерти и возраст пока не разглашаются.
Аль Футтейм в 1992 г. основал компанию розничной торговли и развлечений MAF, которая сейчас владеет 13 отелями и 29 торговыми центрами. Среди построенных объектов — одна из ключевых достопримечательностей Дубая Mall of the Emirates и торговый центр Египта в Каире.
Кроме того, MAF в 30 странах Ближнего Востока, Африки и Азии представляет французскую продуктовую сеть Carrefour, управляя более чем 375 гипермаркетами. По итогам прошлого года выручка компании составила $8,9 млрд.
По данным Forbes, в 2021 г. бизнесмен из ОАЭ вошел в тройку самых богатых арабских миллиардеров мира. На момент его смерти состояние его семьи оценивалось в $4,3 млрд.
MAF в своем заявлении назвала Аль Футтейма «дальновидным предпринимателем, который изменил облик бизнеса во всем регионе».