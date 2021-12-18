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Умер один из богатейших бизнесменов ОАЭ

Ведомости

Умер основатель холдинга Majid Al Futtaim Holding (MAF) и бизнесмен из тройки самых богатых арабских миллиардеров мира Маджид Аль Футтейм, сообщил Forbes со ссылкой на заявление премьера ОАЭ Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума. Причина его смерти и возраст пока не разглашаются.

Аль Футтейм в 1992 г. основал компанию розничной торговли и развлечений MAF, которая сейчас владеет 13 отелями и 29 торговыми центрами. Среди построенных объектов — одна из ключевых достопримечательностей Дубая Mall of the Emirates и торговый центр Египта в Каире.

Кроме того, MAF в 30 странах Ближнего Востока, Африки и Азии представляет французскую продуктовую сеть Carrefour, управляя более чем 375 гипермаркетами. По итогам прошлого года выручка компании составила $8,9 млрд.

По данным Forbes, в 2021 г. бизнесмен из ОАЭ вошел в тройку самых богатых арабских миллиардеров мира. На момент его смерти состояние его семьи оценивалось в $4,3 млрд.

MAF в своем заявлении назвала Аль Футтейма «дальновидным предпринимателем, который изменил облик бизнеса во всем регионе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных