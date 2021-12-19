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Бизнес

Facebook погасил в России штрафы на 17 млн рублей

Ведомости

Компания Facebook выплатила штрафы по четырем возбужденным в отношении нее исполнительным производствам и таким образом погасила всю имеющуюся задолженность. Это следует из данных банка Федеральных судебных приставов, передает «Интерфакс».

По требованию приставов Facebook погасила задолженность за сумму 17 млн руб. Штрафы взыскали по решению Таганского суда Москвы за отказ соцсети удалять запрещенный в России контент.

Ранее 15 млн руб. штрафа по шести аналогичным делам выплатил Telegram.

В декабре мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta (ранее — Facebook) на 13 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент.

С начала года российские суды активно штрафуют крупные интернет-компании – Twitter, Facebook, Google, TikTok и др. за неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ) или за хранение данных российских пользователей за пределами страны (ст. 13.11 КоАП РФ). К запрещенной информации относятся призывы к экстремизму, детская порнография, информация об употреблении наркотиков, продажа поддельных документов, реклама казино и т. д.

В начале декабря Роскомнадзор сообщил, что общая сумма штрафов Google, Meta и Tiktok в 2021 г. составила 111,6 млн руб. С начала года Meta получила штрафы на сумму 70 млн руб., а Google – на 37,5 млн руб. При этом Meta уплатила восемь штрафов на 26 млн руб., а Google – три штрафа на 6 млн руб. Позднее Google оштрафовали еще на 9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных