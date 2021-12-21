Глава X5 Retail продал консалтинговый бизнес в России
Heidrick & Struggles заключила соглашение о покупке российской консалтинговой компании Rosexpert у главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, говорится в пресс-релизе американской компании.
Финансовые условия сделки не раскрываются. Ожидается, что она будет закрыта в I квартале 2022 г. после получения необходимых регуляторных одобрений.
Rosexpert будет работать в России под брендом Heidrick & Struggles, нынешний менеджмент продолжит руководить компанией. Сделка предполагает реализацию мотивационной программы, которая поможет сохранить управляющую команду как минимум до 2027 г., передает РБК. Вместе с покупкой Rosexpert H&S приобретет казахстанскую консалтинговую компанию We partners.
Rosexpert была основана Шехтерманом в 1996 г., она специализируется на формировании управленческих команд, подборе топ-менеджеров и «развитии лидерского капитала». Шехтерман в 2015 г. был назначен главным исполнительным директором X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и вышел из управления RosExpert.
Heidrick & Struggles — консалтинговая фирма, основанная в 1953 г. в Чикаго и работающая в сфере человеческого капитала. Компания входит в тройку мировых лидеров в сегменте поиска высшего руководства.