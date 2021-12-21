Газета
Бизнес

Глава X5 Retail продал консалтинговый бизнес в России

Ведомости

Heidrick & Struggles заключила соглашение о покупке российской консалтинговой компании Rosexpert у главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, говорится в пресс-релизе американской компании.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Ожидается, что она будет закрыта в I квартале 2022 г. после получения необходимых регуляторных одобрений.

Управляющий партнер RosExpert Оксана Морсина заявила, что продажа компании связана в том числе с необходимостью поддержания доступа российского бизнеса к международной экспертизе, писал РБК.

Rosexpert будет работать в России под брендом Heidrick & Struggles, нынешний менеджмент продолжит руководить компанией. Сделка предполагает реализацию мотивационной программы, которая поможет сохранить управляющую команду как минимум до 2027 г., передает РБК. Вместе с покупкой Rosexpert H&S приобретет казахстанскую консалтинговую компанию We partners.

Rosexpert была основана Шехтерманом в 1996 г., она специализируется на формировании управленческих команд, подборе топ-менеджеров и «развитии лидерского капитала». Шехтерман в 2015 г. был назначен главным исполнительным директором X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и вышел из управления RosExpert.

Heidrick & Struggles — консалтинговая фирма, основанная в 1953 г. в Чикаго и работающая в сфере человеческого капитала. Компания входит в тройку мировых лидеров в сегменте поиска высшего руководства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных