Глава X5 Retail продал консалтинговый бизнес в России

Rosexpert была основана Шехтерманом в 1996 г., она специализируется на формировании управленческих команд, подборе топ-менеджеров и «развитии лидерского капитала». Шехтерман в 2015 г. был назначен главным исполнительным директором X5 Retail Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и вышел из управления RosExpert.