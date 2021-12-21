«Росатом» начал строительство очередного энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии
Госкорпорация «Росатом» начала строительство блока № 6 АЭС «Куданкулам» в Индии, сообщает пресс-служба компании.
«20 декабря 2021 года был дан официальный старт основному периоду сооружения блока № 6 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия) — уложен первый бетон в фундаментную плиту здания реактора», — говорится в сообщении.
Первые два энергоблока АЭС «Куданкулам» работают на номинальном уровне мощности. Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения, а на пятом энергоблоке в июне текущего года осуществлена укладка первого бетона, сообщил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам АО «АСЭ» Андрей Лебедев.
«Вошедшая в основной период сооружения третья очередь АЭС «Куданкулам» обеспечит дополнительные энергетические мощности для дальнейшего промышленного и коммерческого развития предприятий региона Тамил Наду и Республики Индия в целом, а также придаст дополнительную уверенность в перспективах расширения сотрудничества наших дружественных стран в области мирного атома с использованием самых современных проектов атомных энергоблоков большой мощности российского дизайна», — подчеркнул Лебедев.
По данным «Росатома», в настоящее время идет поставка оборудования, необходимого для первоочередного монтажа на энергоблоках № 5 и № 6, а также обеспечение процесса сооружения рабочей документацией.