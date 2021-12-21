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«Росатом» начал строительство очередного энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии

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Госкорпорация «Росатом» начала строительство блока № 6 АЭС «Куданкулам» в Индии, сообщает пресс-служба компании.

«20 декабря 2021 года был дан официальный старт основному периоду сооружения блока № 6 АЭС «Куданкулам» (Республика Индия) — уложен первый бетон в фундаментную плиту здания реактора», — говорится в сообщении.

Первые два энергоблока АЭС «Куданкулам» работают на номинальном уровне мощности. Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения, а на пятом энергоблоке в июне текущего года осуществлена укладка первого бетона, сообщил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам АО «АСЭ» Андрей Лебедев.

«Вошедшая в основной период сооружения третья очередь АЭС «Куданкулам» обеспечит дополнительные энергетические мощности для дальнейшего промышленного и коммерческого развития предприятий региона Тамил Наду и Республики Индия в целом, а также придаст дополнительную уверенность в перспективах расширения сотрудничества наших дружественных стран в области мирного атома с использованием самых современных проектов атомных энергоблоков большой мощности российского дизайна», — подчеркнул Лебедев.

По данным «Росатома», в настоящее время идет поставка оборудования, необходимого для первоочередного монтажа на энергоблоках № 5 и № 6, а также обеспечение процесса сооружения рабочей документацией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных