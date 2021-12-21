«Росатом» начал строительство очередного энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии

Первые два энергоблока АЭС «Куданкулам» работают на номинальном уровне мощности. Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения, а на пятом энергоблоке в июне текущего года осуществлена укладка первого бетона, сообщил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам АО «АСЭ» Андрей Лебедев.